Versuchter Einbruch ins Neheimer Kinder- und Jugendzentrum

Neheim. Ein Einbruch ins Neheimer Kinder-und Jugendzentrum scheiterte. Die Tür hielt Pflastersteinwürfen stand.

Bisher unbekannte Täter versuchten am vergangenen Wochenende in das Kinder- udn Jugendzentrum (KiJu) am St.-Georgs-Pfad einzubrechen. Zwischen Samstag, 18 Uhr, und Montag, 09.30 Uhr, warfen die Täter mehrfach mit einem Pflasterstein gegen die verglaste Eingangstür. Durch die Würfe wurde jedoch nur das äußere Glas der Tür beschädigt. In das Gebäude gelangten die Täter nicht.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90200 in Verbindung zu setzen.