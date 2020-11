Verspohl: „Den Klimaschutz in Arnsberg ernst nehmen“

Ein Antrag von Bündnis ‘90/ Die Grünen und CDU zur Einrichtung eines Klimaausschusses an den sich im Dezember konstituierenden Rat der Stadt Arnsberg erhitzt die Gemüter. Am Antrag entfacht sich ein politischer Konflikt. Schon am Freitag lehnten FDP und „Die Partei“ den Ausschuss ab.

Bürgermeister Ralf Bittner fürchtet, dass sein Vorhaben eines Zukunftsausschuss, der alle Nachhaltigkeitsziele im Blick haben soll, dadurch entwertet wird. „Mit der integrierten und inhaltlich übergreifenden Betrachtung im Zukunftsausschuss wären wir an der Spitze der Bewegung moderner Städte und Verwaltungen gewesen“, sagt Bittner, „ein Herausreißen des Themas Klima ist ein der Sache gegenüber sehr schadhaftes politisches Manöver“.

Felix Werker von der SPD in Arnsberg. Foto: SPD Arnsberg / WP

Der Ton in der Arnsberger Politik wird rauer: Das Arnsberger SPD-Fraktionsmitglied Felix Werker spricht an einer Stellungnahme beim Streit um einen Klimaschutzausschuss-Antrag von Bündnis 90/Grüne von „einem Machtspielchen“. Es brauche keinen „Ausschuss für Sonntagsreden“, so Werker. Er wird mit Blick auf die Fraktionsspitze der Grünen, Jan Ovelgönne und Verena Verspohl, sogar persönlich. „Einen Sozialarbeiter und einer Gymnasiallehrerin würde ich bestimmt nicht mit der Planung einer Erneuerbaren Energieanlage beauftragen“, formuliert Werker scharf. Er verweist auf den kommenden Zukunftsausschuss als „Querschnittsausschuss“, der sich mit den 17 Nachhaltigkeits-- und somit auch mit Klimaschutzzielen befassen wird. Wichtiger als ein Ein-Themen-Ausschuss, so Werker, sei die Frage, ob es in jedem Ausschuss des neuen Rates ein Verfahren der strategischen Zielplanung geben werde. Beim Antrag von CDU und Grüne spricht Werker von „einem schwarzgrünen Papier, das mit zwei Seiten so substanzlos wie die knappste Ratsmehrheit kraftlos ist“.

Und die Antragsteller? Der Neheimer CDU-Ortsvorsitzende und Ratsherr Marcel Kaiser hält es für nicht zielführend, nur einen Zukunftsausschuss zu Klimawandel/Nachhaltigkeit/Digitaler Wandel und Stadtgemeinschaft zu bilden. Dann würde das Thema Klimawandel zu oft den Kürzeren ziehen.

Verspohl: „Klimaschutz soll nicht untergehen!“

Mit Verena Verspohl, Sprecherin der Fraktion von Bündnis 90/Grüne, sprach unsere Zeitung über die Motivation des gemeinsam mit der CDU gestellten Antrags. Zusammen haben beide Parteien eine knappe Mehrheit im Stadtrat.

Frau Verspohl, warum soll es ein eigener Klimaausschuss sein?

Verena Verspohl: Die „Klimafrage“ ernst nehmen bedeutet, dass der Klimaschutz eine zentrale Bedeutung bekommen muss. Wir haben das Ziel der Klimaneutralität. Ein deutliches Ziel, das wirklich alle und vor allem die jüngere Generation betrifft. Der verheerende Klimawandel und die aus ihm folgenden nötigen Anpassungen müssen angegangen werden. Dafür braucht es aber viele Stellschrauben: Wir dürfen die nötigen Maßnahmen nicht gegen die Menschen, Unternehmen, Strukturen vor Ort ausrichten - wir müssen es mit ihnen gemeinsam tun. Das wird anspruchsvoll. Daher ist der Fokus in einem Klimaschutzausschuss so wichtig.

Verena Verspohl (Grüne). Foto: GRÜNE NRW / WP

Ist der geplante Nachhaltigkeits- und Zukunftsausschuss nicht ein ganzheitlicherer Ansatz, der die Klimafrage beinhaltet?

Der geplant Nachhaltigkeitsausschuss ist eine noch gewaltigere Mammutsaufgabe: Wenn jetzt all diese Fragen wie Energie für Wärme, Strom, Mobilität, Einsatz von klimafreundlichen Baumaterialien, Anpassung an die Klimafolgen, Versiegelung,Waldwirtschaft, Abfallwirtschaft, Vergaben und Ernährung in Kitas und Schulen noch neben den 17 Zielen der Nachhaltigkeit und zwei weiteren komplexen Themenbereichen „digitaler Wandel“ und „Stadtgemeinschaft“ behandelt werden sollen, dann wird das Ziel der Klimaneutralität nicht erreicht werden können. „Ganzheitlich“ wird so zum Hindernis. Klimaschutz ist schon so hoch komplex und vielseitig, dass wir diese Konzentration als notwendig ansehen. Ein solcher Ausschuss stand zentral in unserem Programm bei der Kommunalwahl - wir wurden für konkreten Klimaschutz gewählt und kämpfen dafür.

Was stört Sie an dem Plan des Zukunftsausschusses?

Die Umsetzung der 17 Nachhaltigkeitsziele ist absolut wichtig. Das Problem: Selbst wenn man sich nur auf vier der Ziele fokussieren würde, ist das ein großes Feld. Dazu sollen ja, wie oben beschrieben, zwei weitere Themenfelder behandelt werden. In der Vorlage der Verwaltung steht dann noch „…werden dort ebenfalls die Themen Bürgerdienste, Stadtmarketing, Tourismus, Zukunft Alter, Städtepartnerschaften, Engagementförderung beraten“. Wie soll ein Ausschuss all dem gerecht werden? Ich würde da eher die Nachhaltigkeit als Querschnittsaufgabe ansetzen.. Die könnte in allen Ausschüssen besprochen werden und würde eher dem Haupt- und Finanzausschuss entsprechen. Der Klimaschutz aber ist von so herausragender Bedeutung., dass er da nicht in dieser Themenvielfalt untergehen darf!

Zukunftausschuss und Klimaausschuss? Der von der Stadt geplante Zukunftsausschuss berät über Zukunftsfragen, Nachhaltigkeitsziele und Innovationsfelder im Kontext einer gesamtstädtischen, nachhaltigen und smarten Entwicklung zum Wohle der Stadtgemeinschaft Arnsberg. Themen sollen u.a. sein: Digitaler Wandel, Klimawandel, Ressourcenschutz, demografischer Wandel, Globalisierung und Wissenskultur und deren Auswirkungen auf die Stadtgemeinschaft sowie über aktive Teilhabe- und Partizipationsmöglichkeiten. Er berät über die Weiterentwicklung Arnsberg als regionales Zentrum. CDU und Bündnis 90/Grüne wollen darüber hinaus in Arnsberg einen eigenen Klimaschutzausschuss eingerichtet wissen.

Sind die Ansätze Nachhaltigkeit und Klima nicht viel zu „verwandt“, um daraus ein politisches Konfliktthema zu machen?

Es geht uns nicht um Konflikte, sondern um Arbeitseffizienz: Gesetzte Ziele müssen erreicht werden. Und es geht auch um Stadtfinanzen. Die Kosten der Klimaschäden aufgrund von Hitze und Trockenheit werden auch bei uns wachsen. Wir müssen das scharf im Auge haben und komplexe Lösungen finden. Wir Grüne möchten kein Konfliktthema aus der Frage der Ausschüsse machen. Im Gegenteil: Wir werben für Unterstützung. Wir hoffen, dass möglichst viele Menschen, Organisationen, Unternehmen, aber natürlich auch Parteien mit uns zusammen die herausgestellte Bedeutung eben des Klimaschutzes erkennen und sich mit uns an die Arbeit machen. Die CDU erweist sich da erneut als Partner von hoher Sachlichkeit. Wir freuen uns ebenfalls, wenn weitere Parteien dem zustimmen - je größer unsere Bündnisse werden, desto besser.