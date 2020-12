Verfolgungsfahrt der Polizei von Arnsberg nach Müschede

Ein Autofahrer stand möglicherweise unter Drogeneinfluss, als er Polizei-Haltesignale missachtete und weiterfuhr. Die Polizei stellte ihn.

Arnsberg. Am vergangenen Freitag, 4. Dezember, gegen 23.30 Uhr wollte eine Streifenwagenbesatzung einen Pkw und seine Insassen auf der Hüstener Straße in Arnsberg kontrollieren. Der Fahrer ignorierte aber die Anhaltesignale der Polizei und setzte seine Fahrt fort über die Landstraße 743 und die Bundesstraße 229 bis in den Ortsteil Müschede.

Flüchtiger fährt im Bereich Krakeloh in eine Sackgasse

Im Bereich Im Bereich der Straße Krakeloh fuhr der Fahrer in eine Sackgasse und konnte dort gestellt werden. Der bislang unbekannte Beifahrer konnte zu Fuß fliehen. Der 28-jährige Fahrer des Pkw wurde zur Polizeiwache Arnsberg gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Es bestand der Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss gefahren ist. Weiterhin wurde festgestellt, dass der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besitzt.