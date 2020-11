7000 Euro Preisgeld warten Vereine in Arnsberg/Sundern: „Gefahr, Kinder zu verlieren“

Arnsberg/Sundern. In Corona-Zeiten brauchen Vereine gute Ideen, um Kinder und Jugendliche nicht zu verlieren. Aktion „Nähe auf Distanz“ zeichnet gute Beispiele aus.

Verantwortliche in Vereinen, Verbänden und Institutionen machen sich in der langen Corona-Zeit Sorgen um ihre Nachwuchsarbeit. „Das ist eine ganz schwierige Zeit für unsere Vereine“, sagt Michael Ternes vom Stadtsportverband Arnsberg stellvertretend, „es müssen neue Wege gefunden werden, den Kontakt zu den Kindern nicht zu verlieren“.

7000 Euro Preisgeld

Unsere Zeitung startet heute die Aktion „Stark für Kinder - Nähe auf Distanz“. In Kooperation mit „Westenergie“ werden gute und kreative Beispiele vorgestellt in einem Wettbewerb mit 7000 Euro Prämie und Sonderpreisen ausgezeichnet.

Vereine und In Initiativen unterstützen

„Jugendarbeit ist für das Gemeinwohl enorm wichtig“, sagt der Arnsberger Westenergie-Regionalleiter Frank Eikel, „wir haben die Befürchtung, dass da viel verloren geht“. Mit dem Preisgeld und dem Wettbewerb wollen sein Unternehmen und unsere Zeitung all die unterstützen, die es schaffen, auch in dieser Zeit der Lockdowns und Beschränkungen den Kontakt zu Kindern und Jugendlichen zu halten oder Angebote im Spagat zwischen Verantwortung, Sicherheit, Nähe und Distanz zu entwickeln.

Das Problem drückt - nicht nur in Sportvereinen: „Wir hatten 340 Mitglieder in der Kinder und Jugendfeuerwehr“, so Arnsbergs Feuerwehr-Chef Bernd Löhr, „ich weiß nicht, ob die alle wiederkommen“. Um die Einsatzfähigkeit der Wehr nicht zu gefährden, hat es seit März keine Präsenzveranstaltungen mehr gegeben. „Trotzdem müssen wir versuchen, über unsere Betreuer den Kontakt zu Kindern und Eltern zu halten“, sagt Löhr.

Ideen gefragt

Ideen sind gefragt: „Wir sind für den alltäglichen Ablauf richtig kreativ geworden. Geht nicht – gibt’s nicht! Auch Gesellschaftsspiele sind auf Abstand möglich“, schreibt das Kinder- und Jugendzentrum Neheim (KiJu) auf seiner Homepage. Unter strengen Regeln darf diese Einrichtung anders als Vereine noch den Betrieb aufrechthalten. „Wir erreichen aber auch nicht alle“, sagt Hilka Scherf aus dem pädagogischen KiJu-Team. Noch schwierige sei es aber für rein ehrenamtliche Jugendinitiativen.

Soziale Distanz wird den Kindern derzeit abverlangt - in Vereinen und Initiativen sorgt man sich um seine Nachwuchsarbeit. Foto: Nadezhda

Der Sport weiß gerade gar nicht, wann es wie weitergehen kann. „Die Gefahr ist groß, dass wir den einen oder anderen verlieren“, sagt Michael Ternes. Bitter ist das dann, wenn vorher intensiv versucht wurde, gerade Kindern aus schwierigeren Verhältnissen niederschwelligen Zugang zu den Vereinen zu ermöglichen. Die Herausforderung sei es jetzt, den Faden zu den Kindern und ihren Familien nicht abreißen zu lassen. Geschaffen werden muss „Nähe auf Distanz“.

So können Bewerber mitmachen

Schicken Sie uns ihre Best-Practice-Beispiele für Jugendarbeit in Corona-Zeiten bis 6. Dezember per Mail an m.haselhorst@westfalenpost.de (Bitte mit Text, ggf. Bildern und Angaben zum Verein/Initiative).

Teilnehmen dürfen Vereine und Initiativen aus Arnsberg und Sundern - egal, ob aus Sport, Kultur, offene Jugendarbeit oder anderen Bereichen.

Über ein Voting (8.-20. Dezember) und eine Jury (je 50:50) werden Preisgelder in Höhe von 3000, 2000, 1000 und 2x500 Euro sowie Zusatzpreise vergeben.

