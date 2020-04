Unfallflucht in Arnsberg und Sundern: Polizei sucht Zeugen

Sundern/Arnsberg. Ermittlungen in Arnsberg und Sundern führt die Polizei nach zwei Unfallfluchten durch. Zeugen werden gesucht.

Nach zwei Unfallfluchten in Sundern und Arnsberg sucht die Polizei nach Zeugen.

Zum ersten Unfall kam es am Mittwoch gegen 11.15 Uhr in Sundern. Auf der Landesstraße 686 zwischen Allendorf und Amecke kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß zweier Lkw im Begegnungsverkehr. Nach der Kollision entfernte sich der Fahrer eines roten Bully mit Pritschenaufbau in Richtung Amecke. Hinweise bitte an die Polizeiwache Sundern, 02933-90 200.

Beim Ausparken touchiert

Der zweite Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 13.45 Uhr in Arnsberg. Ein in der Straße „Westring“ am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug wurde beim Ausparken durch ein anderes Auto beschädigt. Ohne eine Schadensregulierung einzuleiten, entfernte sich der Fahrer des roten Kleinwagens vom Unfallort. Bei dem Fahrer handelt es sich um einen Mann, der eine gelbe Warnjacke trug.

Hinweise richten Sie in diesem Fall bitte an die Polizeiwache in Arnsberg,