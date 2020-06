Wer fuhr weißen Opel-Corsa? Unfallflucht in Arnsberg: Pkw kollidiert mit Radfahrer

Arnsberg. Die Polizei sucht den Fahrer oder die Fahrerin eines weißen Opel Corsa, der bei einem Überholvorgang einen Radfahrer zum Sturz brachte.

Zu einer Unfallflucht im „Alten Feld“ wurde die Polizei am Sonntag gerufen. Um 17.35 Uhr fuhr ein 52-jähriger Radfahrer in Richtung Teutenburg. Als der Mann von einem weißen Auto überholt wurde, streifte der rechte Außenspiegel den Fahrradfahrer. Der Arnsberger verlor die Kontrolle über das Rad und stürzte. Hierbei erlitt er leichte Verletzungen. Das Auto fuhr in Richtung Teutenburg weiter, ohne sich um den gestürzten Mann zu kümmern. Bei dem flüchtigen Pkw handelt es sich vermutlich um einen weißen Opel Corsa.

Hinweise nimmt die Polizei in Hüsten, entgegen.