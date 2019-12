Herdringen / Hövel. Die Sperrung der Landstraße zwischen Herdringen und Hövel ist aufgehoben. Die umgestürzten Bäume sind zersägt.

Bäume sind zersägt: Landstraße bei Herdringen wieder frei

Wegen umgestürzter war die Landstraße 544 zwischen Herdringen und Hövel am Mittwochmorgen zeitweise gesperrt. Die Sperrung ist mittlerweile aufgehoben. „Die Straße ist wieder frei befahrbar“ so die Polizei. Die Landstraße 544 war zwischen dem Abzweig Ainkhausen und Gut Stiepel in beiden Richtungen gesperrt.