Tillmann Werkzeugbau investiert in Rohr-Trennanlage

Herdringen. Werkzeugbauer und Profiltechniker des Herdringer Unternehmens sind mit neuer Rohrtrennanlage Technologieführer.

Der Profil-Spezialist Tillmann Werkzeugbau Profiltechnik GmbH aus Arnsberg hat sein Produktspektrum erweitert. Anfang Februar wurde eine neue Rohr-Bearbeitungsanlage in Betrieb genommen und für die Serienfertigung freigegeben.

Der Technologieführer aus Arnsberg produziert seit mehr als 40 Jahren Profile und Stanzteile aus Stahl- und Aluminiumlegierungen für die Automobilindustrie. Mit der neuen Anlage ist das Unternehmen nun in der Lage, Rohre in verschiedenen Längen, Durchmessern und Wandstärken wiederholgenau zu bearbeiten. Der Automobilspezialist baut somit seine Position als Komplettanbieter für Stahl- und Aluminiumbauteile mit Anwendungen unter anderem in Schiebe- und Panoramadächern weiter aus.

Aufmerksamkeit bei Kunden

Philipp Jerusalem, seit September 2018 Geschäftsführer neben Susanne Fingerhut und Wolfgang Böhm, freut sich über die positive Marktresonanz: „Allein die Ankündigung, dass wir eine Rohr-Trennanlage beschaffen wollen, hat zu großer Aufmerksamkeit unserer Kunden geführt.“

Maschine setzt Maßstäbe

Auch technologisch setzt die neue Maschine Maßstäbe. Matthias Schmitz, bei Tillmann verantwortlich für die Stanzabteilung: „Die neue Maschine erweitert unser Produktspektrum in einem wichtigen Markt. Wir haben großen Wert auf die Flexibilität der Anlage gelegt und werden so in Zukunft den immer anspruchsvolleren Kundenanforderungen gerecht“, sagt er. Durch eine Bearbeitung der Rohrenden mittels integrierter Stanzeinheiten können komplizierteste Bauteile „fertig fallend“ angeboten werden. „Kurze Rüst- und Taktzeiten sowie die Qualität und Genauigkeit sind erstklassig“, ergänz Schmitz.

In den vergangenen Jahren konnte Tillmann Werkzeugbau Profiltechnik auch den Bereich der Baugruppenmontage weiter ausbauen. Der Technologieführer für mehrfach gebogene und beschichtete Profile beschäftigt heute rund 130 Mitarbeiter und liefert an Kunden in der ganzen Welt. Die Profile und Baugruppen werden meist in Schiebe- und Panoramadächern sowie für Kofferraumabdeckungen, Beschattungssysteme und die Ladungssicherung eingesetzt.

Seit 2012 wird Tillmann Werkzeugbau Profiltechnik regelmäßig als „Familien-Freundliches Unternehmen im Hochsauerlandkreis“ ausgezeichnet.