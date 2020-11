Tiertafel Arnsberg: „Wir versuchen, jedem zu helfen“

Corona lässt viele Menschen vereinsamen – vor allem alleinstehende, meist ältere Mitbürger. Gut, wenn es einen treuen Gefährten gibt, der Trost spendet. Doch Haustiere müssen versorgt werden, und nicht jeder Besitzer hat ein prall gefülltes Portemonnaie… Tiertafeln können unterstützen; und in Arnsberg ist glücklicherweise schon seit einigen Jahren ein solches Hilfsprojekt angesiedelt. Damit das auch so bleibt, sind die Ehrenamtlichen aber mehr denn je auf Spenden und Helfer angewiesen.

Nächster Ausgabetermin am Samstag, 5. Dezember / Spendenannahme donnerstags Wer spenden, helfen, mitmachen möchte – Kontakt Tiertafel : 0176-383 25 332, per Mail: info@tiertafel-arnsberg.de oder online: https://www.tiertafel-arnsberg.de/ oder via Facebook. Nächster Ausgabetermin am Samstag, 5. Dezember, von 10 bis 13 Uhr in den Räumlichkeiten Arnsberger Straße 2a in Hüsten . Bitte Abstandsregelung und Maskenpflicht beachten; Ausgabe über das Fenster im Hinterhof. Anmeldung, Kundenerfassung und Spendenannahme ist donnerstags von 17 bis 18 Uhr.

Wie schnell sonst Ungemach droht, zeigt ein Blick in die Nachbarschaft: Die Tiertafel „Futterterrine“ in Olsberg muss ihre Ausgabe schließen – nach nur drei Jahren. Die Gründe für das Aus seien vielfältig, so die Betreiber – doch Fakt ist: Die Coronakrise gab dem Projekt den Rest. So ernst stellt sich die Lage vor Ort zwar nicht dar, aber einfach ist es derzeit auch nicht, wie wir im Gespräch mit Selma Wolff erfahren haben.

„Wir bekommen jetzt auch den ein oder anderen Hilferuf aus dem Olsberger Raum“, berichtet die seit Mitte dieses Jahres als Leiterin der Arnsberger Tiertafel tätige Helferin, die seit Gründung des Projekts dabei ist. Zwischen 120 und 140 regelmäßige Abnehmer sind in der Kartei erfasst; darunter auch Klienten aus Nachbarorten wie Meschede oder Sundern; nicht nur alte Menschen, sondern „quer Beet“.

Derzeit geringes Spendenaufkommen

Zurückweisen möchten Selma Wolff und ihr Team natürlich niemanden, aber irgendwann könnte die Grenze des Machbaren erreicht sein. Auch, weil das Spendenaufkommen während der Corona-Pandemie stark rückläufig ist.

Der Standort der Tiertafel in Hüsten, Arnsberger Straße 2a. Foto: Aline Rinke / WP

„Es kommen im Moment nur wenige Spender zu uns – vielleicht auch, weil viele Menschen nicht gern das Haus verlassen“, vermutet Selma Wolff. Um genug Vorräte in der Ausgabestelle bereit zu halten, kaufen sie und ihre Kolleginnen häufiger selbst ein, vor allem Futter. „Knapp sind wir mit Dosenfutter für Hunde“, so die Tafel-Chefin, die dringend an ihre Mitbürger appelliert, zu spenden; auch mit Blick auf das bevorstehende Weihnachtsfest: „Jede Spende ist willkommen, auch wenn sie noch so klein ist!“

Weitere Helfer gesucht

Ebenfalls weiterhin sehr willkommen ist aktive Mithilfe. Der harte Kern des Teams ist im Laufe der Krise etwas geschrumpft, waren es einmal rund ein Dutzend Helfer/-innen, sind jetzt acht Aktive dabei.

Dringend gesucht wird weiterhin ein „rüstiger Rentner“, möglichst mit handwerklichem Geschick – und motorisiert… Erster Lichtblick: Noch in diesem Monat stellen sich drei potenzielle neue Helfer bei der Tiertafel vor.

Wie Sie mitmachen, helfen, spenden können, siehe Infobox oben.