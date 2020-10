Tag der Einheit: Gottesdienst erinnert an mutige Bürger

Am Tag der Deutschen Einheit wird ein Freiluftgottesdienst vor der Arnsberger Festhalle gefeiert und an die Wende-Zeit erinnert.

Arnsberg. Damit hatten selbst die Wetteroptimisten nicht gerechnet: Knapp 20 Grad frühlingshafte Temperaturen und strahlender Sonnenschein am „Tag der Deutschen Einheit“ auf der Festwiese der Bürgerschützen. Der Arnsberger Heimatbund hatte am 30. Jahrestag des Inkrafttretens des Einigungsvertrages zu einem ökumenischen Gottesdienst eingeladen.

Pastor Matthias Smuda von der katholischen Gemeinde und sein evangelischer Amtskollege Pfarrer Wolfram Sievert gestalteten die Feier. Pastor Smuda ist erst seit kurzer Zeit in Arnsberg und sowohl als Studienrat für Theologie als auch im Bereich des Pastoralen Raumes tätig. Nach der Begrüßung durch den Heimatbund-Vorsitzenden Werner Bühner erinnerte Pfarrer Sievert an die Zeit der Wende, wo er in einer kleinen Dorfkirche bei Berlin schon damals einen ökumenischen Gottesdienst mitfeierte. Wichtig seien in dieser Zeit besonders die Friedensgebete in der ehemaligen DDR gewesen, die immer im Zeichen von Gewaltlosigkeit gestanden hätten.

Blasorchester gestaltet Feier mit

Das Blasorchester der Arnsberger Bürgerschützengesellschaft unter der Dirigat von Pascal Severin umrahmte am Samstagvormittag den Freiluftgottesdienst musikalisch, viel Beachtung gab es für den Gesangsauftritt von Solistin Kristina Link aus Sundern mit dem Dietrich-Bonnhoefer-Text „Von guten Mächten wunderbar geborgen“ als eindrucksvolles Zeugnis der Hoffnung und des Mutes.

Das Blasorchester der Arnsberger Bürgerschützengesellschaft spielt beim Freiluftgottesdienst Foto: Wolfgang Becker

Für die Aufstellung der Sitzbänke sorgten die Helfer des Löschzugs Arnsberg der freiwilligen Feuerwehr. Die Geschichte der Arnsberger Veranstaltung zum „Tag der Deutschen Einheit“ begann vor fast zwanzig Jahren und war eine Idee des damaligen Sunderner Pastors Michael Schmitt, der zuvor in der Propsteikirche in Arnsberg tätig war und nach einer Zwischenstation in Dortmund zur St.-Johannes-Gemeinde wechselte.

Es gibt manche Dönekes aus der Geschichte

Von Michael Schmitt, der heute Leiter des Pastoralverbundes Meschede Bestwig ist, stammt der Satz: „Das Wetter an diesem Tag war bisher noch nie richtig gut, aber auch noch nie ganz schlecht. Wir lieben das Mittelmaß“. Es ranken sich auch weitere schöne Geschichten und auch so manches Dönekes um den Hubertus-Bildstock und die Veranstaltung am 3. Oktober.

So besuchten kurz nach der Jahrtausendwende Vertreter des Arnsberger Heimatbundes das Hubertuspöstchen, um den frisch renovierten Bildstock in Augenschein zu nehmen. Im Heimatbundteam waren auch die unvergessenen Akteure Friedhelm Ackermann, Ferdi Reuther und Henner Schauerte mit dabei. Wegen des wieder mal nicht guten Wetters boten die Holzbänke wegen der Nässe keine wirklich wohltuende Sitzgelegenheit. Henner Schauerte hatte seinen Jäger-Sitzstock dabei, klappte ihn auf und nahm stolz wie Oskar in dem wie in einem kleinen Regenschirm auseinander gefalteten Teil Platz. Das Problem, so berichten Zeitzeugen noch heute, sei allerdings die unsichere Statik gewesen.

Festgottesdienst mit langer Tradition Der Waldgottesdienst am Hubertuspöstchen wird seit 2001 am „Tag der Deutschen Einheit“ gefeiert. Dieses Jahr fand wegen der Abstandsregeln ein ökumenischer Gottesdienst auf der Festwiese der Bürgerschützen statt. Zur Geschichte des Hubertus-pöstchens: Als Franz Hoff aus Westenfeld im Jahre 1865 von Westenfeld nach Arnsberg wanderte, um dort von einem Arzt einen Hundebiss behandeln zu lassen, sah er auf dem „Westenfelder Stoß“ ein altes Hubertus-Standbild liegen, vermodert und von Ameisen angefallen. Da er an dem verletzten Bein starke Schmerzen hatte und schnell wieder gesund werden wollte, gelobte er dem Heiligen Hubertus einen neuen Bildstock zu errichten – was auch wenig später geschah. Ende der 1920er Jahren nagte der Zahn der Zeit an diesem Heiligenbild und der Arnsberger Heimatbund ließ es komplett restaurieren, bei der späteren Einweihungsfeier waren über 1500 Menschen anwesend. Festredner war damals Franz Hoffmeister, Gründer des Sauerländer Heimatbundes

Von Henner Schauertes Gewicht „beschwert“ habe sich die Stockspitze immer tiefer in den Waldboden gebohrt, was von den anwesenden Heimatfreunden als demütiges Niedersinken vor dem Heiligen Hubertus gewertet wurde.

Im Jahre 2009 stand auf Einladung von Michael Schmitt mit Bischof Leo Nowak aus Magdeburg hoher Besuch ins Haus. Der mit Witz und Humor ausgestattete Bischof fand durch seine bodenständige Art im Sauerland viele neue Freunde. Wie es nun im kommenden Jahr mit der beliebten Veranstaltung aussieht, ist noch völlig unklar. Fest steht, dass auf jeden Fall etwas stattfinden wird. Denn eine solche Veranstaltung, stellt Heimatbund-Chef Werner Bühner fest, ist ein gutes Beispiel für gelebte Traditionspflege im Heimatbund.