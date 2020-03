Tafel eröffnet in Arnsberg wieder eine Ausgabestelle

Arnsberg. Die Verträge sind geschlossen. Im Sommer zieht die wichtige soziale Einrichtung in die ehemalige Metzgerei Wirth auf der Clemens-August-Straße.

Spekuliert wurde in der Stadt schon eine ganze Weile. Doch jetzt ist es amtlich: Im kommenden Sommer eröffnet die Arnsberger Tafel in Arnsberg wieder eine Ausgabestelle - zentral gelegen in der ehemaligen Metzgerei Wirth an der Clemens-August-Straße.

Martin Wirth sen. und Tafel-Vorsitzender Peter Hoscheidt haben jetzt die entsprechenden Verträge unterschrieben.

„Damit,“ freut sich Hoscheidt, „schließen wir eine wichtige Versorgungslücke“. Im Bereich Arnsberg/Oeventrop versorgt die Tafel immerhin etwa gut 800 Menschen mit Lebensmitteln, die seit der Schließung der alten Ausgabestelle an der Hellefelder Straße vor gut drei Jahren derzeit dafür noch nach Neheim fahren müssen.

Die Arnsberger Tafel kann die gesamte Infrastruktur inklusive Kühlhaus nutzen

Aber auch Martin Wirth ist angetan: „Gerade jetzt, in dieser Zeit, freue ich mich, helfen zu können. Natürlich ist es für mich als Vermieter auch schön, einen Leerstand zu beenden. Vor allem aber kann die Tafel unsere ganze Infrastruktur inklusive der Kühlhäuser benutzen.“ Und das ist schon ein gewichtiges Pfund: Denn für die Tafel bedeutet das, dass sie ihr gesamtes Warenangebot auch in Arnsberg zur Verfügung stellen kann.

Die Eröffnung ist für den 1. Juni geplant. Bis dahin müssen allerdings noch einige Umbau- und Renovierungsarbeiten vorgenommen werden. Und auch die Tafel hat noch eigene Hausarbeiten zu erledigen. Peter Hoscheidt: „Wir sind dabei, ein neues Team für den Standort aufzubauen, die Kunden müssen informiert, unsere Transportlogistik muss angepasst werden und einiges mehr.“

Der Lions-Club Arnsberg-Sundern hat bereits Unterstützung zugesagt

Auf die Tafel kommen damit zudem höhere Ausgaben zu. Unterstützung für notwendige Renovierungsarbeiten hat aber bereits der Lions-Club Arnsberg-Sundern zugesagt, der die Tafel schon in der Vergangenheit bei anderen Projekten unter die Arme gegriffen hat.

Auch Verkehrsverein will Beitrag leisten

„Auch der Verkehrsverein Arnsberg begrüßt außerordentlich die Wiedereröffnung einer Ausgabestelle im Stadtteil Arnsberg. Eine Unterstützung der Tafel im Rahmen unserer Veranstaltungen wie zum Beispiel Arnsberger Herbst oder Weihnachtsmarkt ist gut vorstellbar,“ so Tarek Jumah als Vorsitzender des Verkehrsvereins.

Bürgermeister Ralf Paul Bittner: „Die Tafel leistet wichtige und unverzichtbare Dienste“

Und Bürgermeister Ralf Paul Bittner zeigt sich über die neue Entwicklung sehr erfreut:

„Für die Menschen in unserer Stadt ist die Schaffung des zweiten Tafel-Standortes von sehr großer Bedeutung. Die Arnsberger Tafel leistet wichtige und unverzichtbare Dienste für die Bedürftigen und damit für das soziale Gefüge Arnsbergs. Ich begrüße die Eröffnung der zweiten Ausgabestelle, die die im Stadtgebiet zurückzulegenden Strecken für viele Menschen deutlich verringert, somit sehr.“

Jetzt hoffen zunächst einmal alle Beteiligten, dass die angepeilten Termine gehalten werden können, denn natürlich ist auch für dieses Projekt die aktuelle Corona-Krise ein Unsicherheitsfaktor.