Sunderner feiern das Johannesfest zu Ehren ihres Patrons

Wie kann das Leben in der Gesellschaft wieder einen neuen Sinn bekommen? Und welchen Beitrag dazu können Christen mitten in Kirche und Gesellschaft dazu leisten? Das waren beim traditionellen Johannesfest am Wochenende nur zwei der nachdenklich stimmenden Fragen, mit denen die Besucher des Festgottesdienstes sowie des anschließenden Empfangs konfrontiert worden.

Sundern Pfarr- und Schutzpatron Zum Fest des Pfarr- und Schutzpatrons von Sundern wechseln sich Kirchengemeinde und Stadt mit der Ausrichtung des Empfangs ab. Die Fazenda ist als „Familie der Hoffnung“ von der katholischen Kirche als Glaubensgemeinschaft anerkannt worden. Festprediger Propst Dietmar Röttger hat 13 Jahre lang als Pfarrer in Hüsten gearbeitet.

Hauptzelebrant Pfarrer Stefan Siebert gab nach der Messe den Stab des Gastgebers an Bürgermeister Ralph Brodel weiter, der anlässlich des Patronatsfestes in diesem Jahr zum Empfang ins Johanneshaus geladen hatte. Rund 400 Bürger konnte der Geistliche zum Fest des Evangelisten und Apostels Johannes in diesem Jahr in der gleichnamigen Kirche begrüßen.

„Der Heilige Johannes ist das Verbindungsglied zwischen den 16 Pfarrgemeinden in Sundern“, so Pfarrer Siebert. Vom Westen bis in den Osten und vom Norden bis in den Süden stifte der Patron einen wichtigen Beitrag für den Zusammenhalt der Kirche in ganz Sundern. „Durch Euch lebt die Ortskirche“, munterte Pfarrer Siebert die Vertreter aus den verschiedenen Teilen der Stadt auf. Ihnen stellte Stefan Siebert auch Pastor Ansgar Hester vor, der aus Hagen nach Sundern gekommen sei und jetzt das Pastoralteam verstärke. Weitere Verstärkung gebe es derzeit auch durch Sören Becker, der mit seiner Weihe zum Diakon ab Mai die Arbeit von Langscheid aus verstärke.

Aufruf zum Engagement

Siebert begrüßte zudem auch seinen evangelischen Amtsbruder, Pfarrer Martin Vogt, dessen Gemeindeleben wegen des Neubaus der Lukas-Kirche derzeit vor allem in katholischen Gotteshäusern stattfindet. „Du gehörst jetzt schon fast zum Inventar und bist ein gerngesehener Gast“, so Pfarrer Siebert. Mit Propst Dietmar Röttger aus Soest stellte der Gastgeber in der Johanneskirche den Festprediger vor.

Röttger, der ein Jahr lang das Kirchenleben in den USA kennen gelernt hatte, erklärte, dass der Schutzpatron der Kirche mit seinem Leben eine Spur zu dem gelegt habe, auf das es ankomme. Er sei einer der Ersten gewesen, der als Jünger die Botschaft Christi weiter getragen habe.

Die Kirche sei dabei weder Verein noch Club, sondern stelle eine Gemeinschaft, die auch den Jugendlichen zum Leitbild werden solle. Nach dem Vorbild der Kirche in Amerika forderte Röttger, dass Kirche schneller handeln müsse und ein konkretes Zeugnis für die Barmherzigkeit ablegen solle. Kirche sei dabei nur das Werkzeug und wolle keine Doktrin verbreiten. Die gläubigen Menschen munterte Röttger auf, zusammen etwas zu bewegen. Das Christentum habe auch die politische Verpflichtung, Ausgegrenzten gegenüber mehr Zuwendung zu zeigen. Seinen Zuhörern empfahl Röttger, sich ebenfalls als Jünger in der Kirche einzubringen und mitzumachen.

Berichte aus der Fazenda

Beim anschließenden Empfang im Johanneshaus macht Gastgeber Bürgermeister Ralph Brodel die Einzigartigkeit deutlich, die darin liegen, dass Stadt und Kirche in Sundern einen gemeinsamen Patron hätten. Brodel gab an, in den gehörten Worten die Kernbotschaft erkannt zu haben, dass es nichts weiter brauche, als Gott zu folgen.

Das, so der Bürgermeister nachdenklich, sei schön, aber auch er folge in gewissen Dingen seiner Eitelkeit. „Wir sind mit zu viel Zeug beladen und denken wenig an andere“, so Brodel. Auf der Suche nach eine Antwort auf die Frage um was es den Christen gehe, habe er auf der Fazenda in Hellefeld eine nachdenkliche Begegnung gehabt.

Das sei der Grund gewesen, Michaela Fikus als Leiterin der Fazenda für den Empfang um ein paar Worte zu bitten. Und im Saal des Johanneshauses wurde es schließlich ganz still, als Michaela Fikus die Sinnleere und Konsum-Sucht vieler in den Mittelpunkt ihrer Gedanken stellte. Dabei sei die Suche nach Sinn das Thema der Gesellschaft.

Bei den Gästen auf der Fazenda werde oft die Frage gestellt, für was es sich zu leben lohne. Das Hinterherlaufen nach dem, was augenscheinlich glückliche mache, könne aber nicht die Lösung sein. Viel zu oft würden die Menschen nur auf sich schauen, Egoismus, zu dem die Menschen erzogen würden, wirke sich auf die Gestaltung von Beziehungen zwischen ihnen aus. „Wir leben im Moment, wo sich jeder selbst genug ist“, kritisierte Fikus.

Menschen würden sich häufig nur über das definieren, was sie haben. Ihren nachdenklich gestimmten Zuhörern empfahl die Leiterin der Fazenda in Hellefeld, täglich das Evangelium zu lesen und als Anleitung zu nutzen, anderen Menschen etwas Gutes zu tun. Die Fazenda stelle sich als Ort für Menschen dar, die Hoffnung brauchen und ihr bisheriges Leben radikal ändern wollen.