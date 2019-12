Sundern Weitere Themen der Ausgabe

Weiter beschäftigen sich die 27. Heimatblätter mit Haus und Rittergut Amecke von Eberhard von Wrede sowie mit der Titularstadt Allendorf und der Freiheit Sundern von Werner Neuhaus.

Außerdem geht es um die Zeit des Nationalsozialismus in Hachen, den der Verein „Burgdorf Hachen“ aufgearbeitet hat.

Einen Vorausblick auf das Jubiläumsprogramm 2020 in Kloster Brunnen anlässlich von 25 Jahre Freundeskreis gibt Klaus Baulmann. Anton Lübke beschäftigt sich mit dem Plattdeutschen Kreuzweg in Allendorf. Stephan Kemper blickt auf die Jugendarbeit in seinem Heimatort Westenfeld in den 1930er Jahren.

Die Heimatblätter sind beim Stadtmarketing am Rathausplatz und in der Buchhandlung „Büchereck“ am Schirgiswalder Platz zu haben.