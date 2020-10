Ein Mofafahrer aus Balve ist in Sundern verunglückt (Symbolbild).

Sundern. Bei einem Alleinunfall in Sundern ist ein 16-jähriger Balver verletzt worden.

Ein 16-Jähriger aus Balve befuhr am Freitagabend mit seinem Leichtkraftrad die Straße „Zum Dümpel“. An der Kreuzung zur Hüstener Straße verlor er aufgrund von Straßennässe und Rollsplitt die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Hierbei wurde er leicht verletzt und musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.