Arnsberg/Sundern/HSK. Hochsauerlandkreis gibt Zahlen und Fakten seiner Geschwindigkeitsmessungen im Jahr 2019 bekannt. „Kreisrekord“ erneut in Sundern aufgestellt.

Sundern: Mit 122 Sachen durch Tiefenhagen gerast

Autofahrer aufgepasst: Nicht nur die Kreispolizeibehörde misst regelmäßig die Geschwindigkeit und sorgt dafür, dass Raser bestraft oder sogar aus dem Verkehr gezogen werden – auch der Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten des Hochsauerlandkreises hat 2019 wieder „geblitzt“: Die höchste im ganzen HSK von der kreiseigenen Überwachung gemessene Geschwindigkeitsüberschreitung lag bei 72 km/h und wurde innerorts – in der Tiefenhagener Straße in Sundern festgestellt. Erlaubt sind auf dieser Straße 50 km/h – der Erwischte bretterte mit 122 Sachen an der mobilen Messstelle vorbei.

Die Röhrstadt ist damit „Titelverteidiger“: Schon im Jahr 2018 wurde der traurige Kreisrekord in Sundern aufgestellt, auf der Landesstraße 686, der „Bauernautobahn“ war ein Fahrer 69 km/h zu schnell...

Arnsberg 4,5 Millionen Euro Bußgeldeinnahmen Erneut angestiegen ist 2019 die Zahl verhängter Fahrverbote. Waren es 2017 noch 930 und 2018 dann 1080, wuchs die Zahl im vergangenen Jahr auf 1163. Das bedeutet einen Anstieg von mehr als 7,5 Prozent. Rückläufig sind dagegen Handy- und Gurtverstöße. Handyverstöße sanken von 1726 in 2018 auf 1661. Gab es 2018 noch 428 Gurtverstöße, ging deren Zahl um 20 Prozent auf 342 zurück. Zugenommen haben Drogen-/Alkoholverstöße – um ca. ein Viertel von 214 auf 267 in 2019. Die Bußgeldeinnahmen des Fachdienstes Verkehrsordnungswidrigkeiten betrugen 2019 rund 4,5 Millionen Euro, in 2018 waren es knapp 4,1 Millionen Euro.

Auf den Plätzen zwei bis fünf der „Raser-Bilanz“ 2019 für Sundern (wohl gemerkt, ohne Messungen der Polizei): In Sundern-Stockum, auf der Rönkhauser Straße (Landesstraße 686), war ein Fahrer mit 112 km/h unterwegs, erlaubt sind dort 50 km/h (außerorts). Wie bereits 2018, taucht in der Statistik, 2019 sogar in zwei Fällen, die „Bauernautobahn“ (L 686 nahe Hellefeld) auf, dort wurde ein Raser mit 131 km/h geblitzt – bei erlaubten 70 km/h (außerorts). Ein weiterer Verkehrssünder hatte dort 128 km/h auf dem Tacho. Dazwischen, auf Platz vier, ein Messergebnis vom Sorpesee, auf der L 687 wurden 110 km/h gemessen, dort sind 50 km/h (außerorts) vorgeschrieben.

Seufzertal als Rennstrecke

In Arnsberg verteilen sich die negativen „Top Fünf“ in 2019 wie folgt: „Hattrick“ im Seufzertal, hier wurden 2019 einmal 100 km/h gemessen, in einem weiteren Fall 98 km/h und bei einer dritten Kontrolle 93 km/h – jeweils bei erlaubten 50 km/h (außerhalb geschlossener Ortschaft.) In der Ortsdurchfahrt Breitenbruch auf der Bundesstraße 229 wurde ein Fahrer bei erlaubten 50 km/h (innerhalb) mit 95 km/h erwischt. Auf der Neheimer Möhnestraße blitzten die HSK-Mitarbeiter einen eiligen Verkehrsteilnehmer mit 74 km/h (bei 30 km/h, innerhalb).

Insgesamt hat der HSK 2019 erheblich mehr Geschwindigkeitsverstöße ahnden müssen als im Jahr zuvor „Die Zahl der kreiseigenen Geschwindigkeitsüberwachung (ohne Polizei) stieg um mehr als 3,5 Prozent“, heißt es dazu aus dem Mescheder Kreishaus; in absoluten Zahlen: von 106.433 in 2018 auf 110.341.

Von den Messungen wurden 51.710 mobil und 58.631 stationär durchgeführt (2018: 53.436 mobil, 52.997 stationär, mehr dazu im Infokasten und im Drei-Fragen-Interview.

Drei Fragen an: Martin Reuther (Pressesprecher des HSK)

1 Wie ist der Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten

des HSK (FD 48) personell und materiell aufgestellt?

Im Fachdienst 48 arbeiten insgesamt 19 Mitarbeiter auf 17,2 Vollzeit-Stellen. Sie verfügen über vier Messfahrzeuge mit sechs Messgeräten im mobilen Einsatz. Im stationären Bereich betreibt der HSK sieben Standorte (gemessen werden kann jeweils in beide Fahrtrichtungen). Diese sind wechselseitig mit acht Kameras bestückt.





Martin Reuther, Pressesprecher des HSK Foto: Torsten Koch / WP

2 Wo gibt es in Arnsberg und Sundern derzeit noch stationäre Anlagen, sind neue geplant?

Stationäre Anlagen befinden sich in den Ortsdurchfahrten von Arnsberg-Voßwinkel und Sundern-Hagen sowie auf der Sunderner Straße in Alt-Arnsberg. Neue Standorte sind in Arnsberg und Sundern derzeit nicht geplant.

3 Welche Geschwindigkeitsverstöße werden mit Führerscheinentzug bestraft?

Diese Frage kann so allgemein nicht beantwortet werden, da es davon abhängig ist, ob der Verstoß innerhalb oder außerhalb geschlossener Ortschaft stattgefunden hat, mit welcher Fahrzeugart (Lkw, Pkw, Pkw mit Anhänger, Gefahrguttransport, Bus mit Fahrgästen) der Verstoß begangen worden ist und ob und wie viele Voreinträge welcher Art im Fahreignungsregister beim Kraftfahrtbundesamt in Flensburg gespeichert sind.