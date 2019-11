Sundern: Hilfe für psychisch kranke Kinder und Jugendliche

Im Dezember eröffnet Carolin Allewelt eine Praxis für Kinder- und Jugendpsychotherapie in Sundern.

Die 36-Jährige ist dazu mit Mann und zwei Kindern aus Georgsmarienhütte ins Sauerland gezogen. In einem ehemaligen Ladenlokal am Levi-Klein-Platz wird sie Sprechstunden, Einzel- und Gruppentherapien anbieten.

Kinder- und Jugendtherapeutin Carolin Allewelt eröffnet in Sundern eine eigene Praxis. Foto: Katrin Clemens

In Sundern hat sie dafür den passenden Kassensitz gefunden, ein Jahr lang war er nicht besetzt. Dabei sei der Bedarf hoch, sagt Allewelt. Kinder und Jugendliche zwischen 3 und 21 Jahren wird sie therapieren. Die Herausforderung dabei ist es, auch die Familien angemessen mit einzubeziehen. „Je jünger die Kinder sind, desto stärker sind auch die Eltern mit eingebunden“, sagt sie.

Im Fokus der Therapien stehen alle Schwierigkeiten, die in der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen auftreten können, zum Beispiel Störungen im Sozialverhalten, Ängste, emotionale Störungen wie aggressives Verhalten und auch Depressionen.

Laut einer neuen Studie der Krankenkasse zeigt jedes vierte Schulkind in Deutschland psychische Auffälligkeiten. Dabei stellt Allewelt eines klar: „Es ist ein Vorurteil, dass es in sozial schwächeren Familien mehr psychische Erkrankungen der Kinder gibt. Das kommt in allen Gesellschaftsschichten vor.“

Wichtige Warnsignale für Eltern

Schwierig für Eltern ist es oft zu entscheiden, ab welchem Punkt professionelle Hilfe nötig ist. Laut Allewelt gibt es dafür verschiedene Kriterien. „Wenn Eltern das Gefühl haben, dass die Belastung steigt und sie mit ihren eigenen Methoden nicht mehr weiterkommen, ist es immer ratsam, sich Hilfe zu holen – egal in welcher Form.“

Sundern Zusatzausbildung in der Traumatherapie Carolin Allewelt (36) ist verheiratet und hat zwei Söhne im Alter von einem und vier Jahren. Sie selbst ist in Remscheid aufgewachsen und hat in Bochum Soziale Arbeit studiert. Als Sozialarbeiterin hat sie in der Kinder- und Jugendpsychiatrie Remscheid gearbeitet. Fünf Jahre lang war sie therapeutische Leiterin einer Jugendgruppe. Berufsbegleitend absolvierte sie eine Zusatzausbildung in Kinder- und Jugendpsychotherapie. Sie hat eine weitere Zusatzausbildung in der Traumatherapie. In Telgte hat sie bereits in einer Praxis gearbeitet, nun eröffnet sie in Sundern ihre eigene. Informationen zu Sprechzeiten und Kontaktmöglichkeiten gibt es auf der neuen Praxis-Homepage unter www.praxis-allewelt.de

Auch wenn ein Konflikt über längere Zeit unverändert besteht und innerhalb der Familie keine Lösung gefunden werden konnte, sei das ein Grund. Hilfe suchen sollten Eltern in jedem Fall, wenn ihr Kind augenscheinlich leidet, sich zurückzieht, weniger redet und eventuell viel weint.

In Gesprächen mit betroffenen Eltern erlebt die Therapeutin oft, dass diese an ihrer eigenen Erziehungskompetenz zweifeln oder sich die Schuld an einer Erkrankung ihrer Kinder geben. „Erziehung wird in unserer Gesellschaft oft als Leistung angesehen“, meint Allewelt. Viele fühlten sich stark von außen in ihren Erziehungsmethoden bewertet – dadurch könne eine gewisse Gelassenheit verloren gehen.

Wichtig ist es ihr zu betonen, dass psychische Erkrankungen vielfältige Gründe im sozialen Umfeld und auch in genetischen Bedingungen haben können, nicht ausschließlich in der Erziehung.

Förderprojekt als Pluspunkt

Vom Standort Sundern haben Carolin Allewelt und ihre Familie zum einen die Nähe zur Natur sowie der kurze Weg nach Dortmund, aber auch das Projekt „Medizin, Digitalisierung, Kompetenz und Sicherheit in Sundern“, kurz Medikus, überzeugt.

Dass das Projekt eine solche Wirkung zeigt, ist ein Erfolg aus Sicht der Leiterin Julia Wagener. „Für Sunderner Bürger ist es von Vorteil, wenn möglichst viele Fachärzte und Therapeuten vor Ort sind, damit wir langfristig keine medizinische Unterversorgung haben“, sagt sie. Daher begrüße sie auch die jetzige Praxis-Neueröffnung.