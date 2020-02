Sundern: Designer schaffen Blomus-Welt

„Blomus steht für durchdachtes, minimalistisches und funktionales Design für modernes Wohnen“, so steht es auf der Homepage der Sunderner Firma Blomus. Was dies konkret bedeutet, erfährt man am Ambiente-Messestand von Blomus in Frankfurt.

Diverse Einrichtungsgegenstände für Bad, Wohnen, Garten und „Taste“ (Küche) sowie ein Extraprogramm mit Leuchten werden ausgestellt. Mittendrin auf dem großen Stand ließ Blomus-Geschäftsführer Willo Blome seine Outdoor-Möbel als Messeneuheit platzieren. Von der Kundenresonanz in Frankfurt ist Willo Blome begeistert. „Bereits auf den Januar-Messen in München, Stockholm, Paris und Oslo bekamen wir für die Outdoor-Möbel viel Zuspruch“, so Blome.

Wetterfeste Möbel

Die neuen, absolut wetterfesten Outdoor-Möbel gibt es in drei Ausführungen: Zweier-Liege (Day Bed), Einer-Liege (Lounger) und Pouf (Einer-Sitz). Besonders gefragt ist die Zweier-Liege

Den Erfolg führt Willo Blome auf das besondere Design zurück: „Die Möbel wurden für uns vom renommierten deutschen Designbüro ,KaschKasch’ (Florian Kallus und Sebastian Schneider) entworfen.“ Dieses Design passe hervorragend zu den anderen Design-Einrichtungsgegenständen aus dem Hause Blomus.

Stringente Strategie

Genau hier verfolgt Blomus eine stringente Geschäftsstrategie: Blomus steht für einen speziellen

Einrichtungsstil, für den es immer wieder verschiedene neue Produkte gibt. So lag es förmlich nahe, dass Blomus für den schon seit Langem bedienten Garten-Bereich nun auch Outdoor-Möbel anbietet. Der Kunde kann mit der Marke Blomus daheim quasi seine Blomus-Welt schaffen.

Dass das spezielle Blomus-Design beim Endkunden gut ankommt, kann Willo Blome mit Umsatzzahlen eindeutig belegen. „Wir konnten im Jahr 2019 den Umsatz um 17 Prozent steigern. Für das Jahr 2020 streben wir ein Umsatz-Plus von 20 Prozent an“, sagt der Geschäftsführer. Für die Firma Blomus sind insgesamt 70 Mitarbeiter tätig.

Neue LED-Leuchten

Zum Umsatz-Wachstum tragen nicht zuletzt die neuen LED-Leuchten bei, die Blomus im vergangenen Jahr erstmals auf der Messe „Ambiente“ präsentierte.