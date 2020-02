In der Nacht muss die Feuerwehr einen Dachstuhlbrand in Selschede löschen.

Feuerwehr Sundern: Dachstuhl eines Wohnhauses in Selschede brennt

Selschede. Im Sunderner Ort Selschede schlagen Flammen aus dem Dachstuhl eines Wohnhauses. Die Feuerwehr ist in der Sturmnacht mit 60 Leuten vor Ort.

Das Dach eines Wohnhauses in Selschede hat in der Nacht zu Montag gebrannt.

Etwa 60 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Foto: Feuerwehr Sundern

Am frühen Morgen gegen 4.30 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Etwa 60 Einsatzkräfte waren vor Ort und konnten den Brand schnell löschen. Eine Person wurde nach Angaben der Feuerwehr ambulant untersucht. Die Brandursache ist bislang nicht bekannt. Das Haus ist vorerst nicht bewohnbar.

Alarmbereitschaft in Sturmnacht

„Der Einsatz war natürlich noch einmal eine besondere Herausforderung“, sagt Feuerwehrsprecher Hendrik Tebbe. Denn die Feuerwehrleute waren wegen des Sturmtiefs „Sabine“ ohnehin in Alarmbereitschaft und vielerorts bereits am Sonntag viele Stunden gefordert: 22 Sturmeinsätze zählte die Sunderner Feuerwehr bis zum Montagmorgen. In den meisten Fällen mussten umgestürzte Bäume beseitigt werden.