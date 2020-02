Stadtwerke-Chef: „Mit Geothermie kommen wir nie ins Geld“

Transparent will er sein. Zum Mittwochs-Interview mit unserer Zeitung bittet der neue Geschäftsführer der Stadtwerke Arnsberg, Ulrich K. Butterschlot (52) junge Mitarbeiter als Zuhörer hinzu. Sie sollen sich ein Bild von seinen täglichen Aufgaben und auch Zielen machen.



Was motivierte Sie, sich in Arnsberg als Geschäftsführer der Stadtwerke zu bewerben?

Für mich persönlich ist es beruflich der nächste konsequente Schritt. Und, die Stadtwerke sind eine tolle Herausforderung: Wirtschaftliche Themen, Kooperation und Mitarbeiterentwicklung - das sind meine Themen, das hat mich gereizt. Die Stadtwerke Arnsberg sind von ihrer Struktur her gut aufgestellt. Es gibt die Themen Wasserversorgung und Entwässerung, Strom und Gas; Straßen und Brücken, Parkraumbewirtschaftung, Beschaffung, und dann Energiedienstleistungen und Erzeugung. Dieses Portfolio passt ganz gut zu mir und ich ganz gut zu diesem Mix.

In welcher Ausgangslage haben Sie die Stadtwerke vorgefunden?

Wirtschaftlich in der bekannten Situation. Im operativ-betriebswirtschaftlichen Tagesgeschäft gab es einige Dinge, die es galt, zeitgemäß aufzustellen. Wie in jedem Unternehmen, hatten sich Dinge verfestigt, die so heute nicht mehr zeitgemäß sind. Daran werden wir arbeiten. In Bezug auf die Mitarbeiterentwicklung ist in den vergangenen Jahren nicht so viel passiert. Das gibt nun die Gelegenheit, hier komplett neu anzusetzen - und zwar so, wie es heute üblich ist. In den versorgungswirtschaftlichen Sektoren sind wir ordentlich aufgestellt, die Wasserversorgung ist sicher und von hoher Qualität, gleiches gilt für die Entwässerung. In der Parkraumbewirtschaftung wurden in den vergangenen Jahren schon viele umfangreiche Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt. Nun steht im nächsten oder übernächsten Jahr noch die Sanierung des Trilux-Parkhauses an, dann sind wir auch in diesem Bereich wieder state of the art. Der Energievertrieb zusammen mit den Stadtwerken Soest läuft gut.



Was sind erste Schritte, die Sie eingeleitet haben?

Ich bin vier Monate in Arnsberg. Da war es zunächst die Aufgabe, die Kolleginnen und Kollegen und die Prozesse am Niedereimerfeld kennenzulernen. Ein wesentliches Betätigungsfeld war dabei, die wirtschaftliche Situation des Unternehmens zu erfassen. Als ich mich seinerzeit für die Stadtwerke Arnsberg entschieden habe, war mir bewusst, dass es insbesondere darum geht, das operative und originäre Geschäft auf eine wirtschaftlich gesunde Basis zu stellen. Daneben ging es darum, das Umfeld kennenzulernen: dazu gehören die Kommunalpolitik, die Stadtverwaltung, die Bürgerinnen und Bürger, das Gewerbe und die Versorgungsunternehmen in der Nachbarschaft. Hier habe ich in den vergangenen Monaten viele Gespräche geführt, Besuche unternommen und Menschen kennengelernt. Ich will den Prozess auf breite Füße stellen. Dazu ziehe ich mich auch mit den Führungskräften der Stadtwerke zurück, um die Strategien zu besprechen. Intern will ich eine neue Kommunikation pflegen. Dazu gehört eine einmal monatliche Runde mit allen Mitarbeitern, bei der es auch Rückmeldung auf unser Tun gibt.



Und was noch?

Wir werden näher an die Stadt heranrücken. Da liegen Dinge, bei denen wir mehr für die Allgemeinheit machen können. Wenn es um Energieversorgungsanlagen in städtischen Gebäuden geht, haben wir das Know How und wollen die Projektierer sein und mit dem Handwerk zusammen die Lösungen bieten. Ein weiteres Thema wird sein, dass wir uns mehr als bisher um Kooperationen mit anderen Stadtwerken kümmern. Die Energiepartnerschaft mit den Stadtwerken Soest ist nicht das Ende der Fahnenstange. Wir haben zusammen mit anderen Stadtwerken einen Verein gegründet, in dem wir uns zunächst gemeinsam mit Weiterbildungs- und Digitalisierungsthemen auseinandersetzen wollen. Es geht um einen interkommunalen Dienstleistungstransfer. Es gibt halt nicht nur das eine Modell, dass Stadtwerke in den nächsten Jahren nach vorne bringt.



Welche Rolle spielt der Campus?

Wir werden das schöne Foyer unseres Gebäudes als Veranstaltungsraum nutzen und versuchen, eine möglichst hohe Auslastung zu erzeugen. Dennoch ist uns klar, dass wir das Gebäude noch einige Zeit über Abschreibung und Finanzierung in den Büchern stehen haben werden, die Veranstaltungen werden die allerdings nicht „verdienen“, können aber versuchen das Defizit gering zu halten. Dazu wollen wir Veranstaltungen in das Gebäude holen, die zu uns passen. So wie jetzt die Arnsberger Trink- und Abwassertage am 10. und 12. März. Gerne können wir Gruppen und Firmen in der Stadt unser Veranstaltungs-Know-how anbieten. Auf der anderen Seite gilt es für uns das positive daraus zu ziehen: Wir haben ein offenes, modernes Gebäude, das uns modernes und zeitgemäßes Arbeiten ermöglicht. Das wollen wir weiter ausbauen.



Arnsberg Zur Person: Ulrich K. Butterschlot Ulrich K. Butterschlot wohnt mit seiner Familie (drei Kinder, 15, 17 und 19 Jahren) ist seinem Geburtsort Lippetal. Nach Ausbildung zum Industriekaufmann begründete er ab 1989 in Ostdeutschland Niederlassungen der Strabag AG. Berufsergänzend studierte er in Münster Volkswirtschaftslehre. 1997 ging er zu den Stadtwerken Münster und zwei Jahre später zur items GmbH Münster. Er war als kaufmännischer Leiter maßgeblich am Wachstum des Dienstleisters für Energie- und Wasserversorger beteiligt. 2013 übernahm Butterschlot die kaufmännische Leitung bei den Stadtwerken Iserlohn. Im Oktober 2019 trat er in Arnsberg an. Seine Freizeit verbringt er mit Frau und Familie, spielt Fußball bei den Alten Herren des SC Lippetal, geht Laufen und engagiert sich in der Kirche als Leiter einer alle zwei Jahre stattfindenden Kinderferienfreizeit.

Wo sehen Sie die Kernaufgaben der Stadtwerke Arnsberg?

Als Stadtwerke Arnsberg ist es unsere Aufgabe, uns um die Infrastruktur vor Ort zu kümmern. Das sind die klassischen Felder der Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Entwässerung. Bei uns kommt hinzu, dass wir uns auch um die Parkraumbewirtschaftung und die Straßen und Brücken kümmern. Aufgrund unserer Vergangenheit gilt es zunächst den eigenen Hof zu fegen. Dazu werden wir noch etwas Zeit benötigen. Wir werden mit überschaubaren Budgets und in Abstimmung mit der Stadt zum Beispiel das Thema Smart City unterstützen und uns mehr und mehr der Beratung zuwenden.

Welche Rolle können Stadtwerke bei der Energiewende spielen?

Mit unserem neuen „Grün Strom“-Produkt nutzen wir die Möglichkeiten der Digitalisierung und können die Menschen hier vor Ort mit regional und lokal erzeugten Strom versorgen. Über eine Plattform kann sich der Kunde seinen regenerativen Strom aussuchen, er weiß dann, wo sein Strom herkommt. Auf der anderen Seite kann der Erzeuger, dessen Erzeugungsanlage aus der EEG-Förderung gelaufen ist, sich über diese Plattform die Vermarktung seines erzeugten Stroms sichern. Wir sind einer der Manager der Energiewende vor Ort: Wir verstehen die Energiewende nicht als etwas Abstraktes, dass die EU oder Berlin möchte: Für uns ist das ein Bedürfnis unserer Kunden und Partner. Da wollen wir genau hinhören und der erste sein, der dieses Bedürfnis nach Energiewende befriedigt, insbesondere dann, wenn es um Energie und Infrastruktur geht: Wir sind überzeugt, dass die Energiewende gelingt, wenn der ökonomische Aspekt nicht außen vor bleibt. Das heißt: Energiewende soll auch im Geldbeutel Spaßmachen und oder einen Nutzen für den Einzelnen stiften, da ist unsere Chance: Wir können helfen Produkte und Lösungen zu kreieren, die dem Rechnung tragen. Beim Thema E-Mobilität sieht es schwieriger aus - das hängt am Stromnetz. Mit der E-Mobilität verdient derzeit keiner Geld. Wir kümmern uns um das Thema, haben selber ein paar Ladesäulen und sprechen mit der Westnetz, dem Netzbetreiber um möglicherweise eine Basisversorgung in der Stadt anzubieten. So behalten wir einen Fuß in der Tür.



Was ist mit den Projekten wie Geothermie in Hüsten und Holzhackschnitzelheizkraftwerk am Berliner Platz?

Bei der Geothermie muss uns klar sein, dass wir damit nie ins Geld kommen. Die Anlage arbeitet, wird sich aber nie wie erhofft rechnen. Beim Holzhackschnitzelheizkraftwerk hat es nicht die erhoffte Energieabnahme durch die benachbarten Schulgebäude ergeben. Wir prüfen jetzt Maßnahmen, wie wir das wirtschaftlicher hinkriegen.

Wird das von ihrem Vorgänger eingeleitete Pilotprojekt „Autonomes Fahren“ in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Menden weiter verfolgt?

Der ÖPNV steht nicht als Aufgabe im Gesellschaftervertrag. Da möchte ich nicht dran. Die Sache hat jetzt die Stadt Arnsberg im Rahmen ihres Smart City-Projektes übernommen, dort ist sie auch richtig angesiedelt. In Niedereimer, bei den Stadtwerken ist das jedenfalls kein Thema mehr.