Vor der Graf-Gottfried-Schule an der Mendener Straße in Neheim ist aus Brandschutzgründen vorübergehend eine Gerüsttreppe als zweiter Rettungsweg aufgestellt worden, bis im Zuge einer Gebäudesanierung eine endgültige bauliche Lösung umgesetzt wird.

Arnsberg. Die Stadt Arnsberg richtet an vielen Grundschulen Notausgänge ein, die im Brandfall als zweiter Rettungsweg dienen.

Stadt richtet Notausgänge an Arnsberger Grundschulen ein

Die Stadt Arnsberg hat damit begonnen, an Grundschulen Gerüsttreppen aufzustellen, die im Brandfall als zweiter Rettungsweg dienen. Erste Treppen wurden bereits an der Graf-Gottfried-Schule in Neheim und an der Grundschule St. Josef Bergheim errichtet. Die Gerüsttreppen werden nur vorübergehend an den Schulen stehen, bis die geplanten Brandschutzmaßnahmen im Rahmen von Gebäudesanierungen umgesetzt sind.

Vorübergehende Lösung

Die Stadt teilte zum Thema Anfang dieser Woche mit: „Derzeit laufen die letzten Ausschreibungen an die Planungsbüros für die Schulsanierungen (Grundschulen) in der Stadt Arnsberg. Da für die Ausschreibungen und die damit im Anschluss einhergehende Vergabe alle notwendigen Fristen zwingend einzuhalten sind, können die Planungsbüros erst im neuen Jahr die eigentlichen Umbaumaßnahmen planen und mit der Umsetzung beginnen. Um weiterhin für alle Schulen die brandschutzrechtlichen Sicherheitsmaßnahmen auch heute schon gewährleisten zu können, müssen an vielen Grundschulen vorübergehend erforderliche Gerüsttreppen als zweiter Rettungsweg aufgebaut werden. Diese werden direkt nach den Sanierungsmaßnahmen wieder zurückgebaut.“

Die ersten Treppen wurden bereits durch die Firma „Das Höhenwerk“ montiert. Alle weiteren Treppen werden, so weit es der Zeitplan und das Wetter zulassen, bis Ende dieses Jahres montiert sein. Nach den ersten Aufbauten sind einige Schulen mit der Bitte um nähere Informationen an die Stadt Arnsberg heran getreten. Das Gebäudemanagement wird daher kurzfristig Termine mit den jeweiligen Schulleitern/Schulleiterinnen abstimmen, damit vor dem Aufbau noch ein Ortstermin an den jeweiligen Schulen erfolgen kann.