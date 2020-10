Stadt: „Ausreichendes Lüften ist in Schulen machbar“

Das Stoßlüften in den Klassen- und Fachräumen der heimischen Schulen muss in Corona-Zeiten eine regelmäßige Prozedur sein. Doch können die Fenster in den Schulen der Stadt Arnsberg überhaupt sperrangelweit geöffnet werden? Oft sind Sicherungen eingebaut, damit es nicht zu Stürzen aus dem Fenster kommen kann. Und wie sieht es mit der Belüftung von städtischen Turnhallen aus? Unsere Zeitung fragte bei Michael John nach, der bei der Stadt Arnsberg den Fachbereich Schule/Jugend/Familie leitet.

Aufsicht verhindert Unfallgefahr

John beruhigt: „Ausreichendes Lüften ist in den Klassen- und Unterrichtsräumen sowie in den städtischen Turn- und Sporthallen technisch machbar. Dies haben wir uns näher angeschaut und haben dort, wo es erforderlich war, technische Vorkehrungen getroffen, damit es jetzt geht.“ Unfallgefahr bei weit geöffnetem Fenster sieht John nicht, weil eine Aufsichtsperson (Lehrer/in) anwesend sei.

Stadt Arnsberg schafft Kohlendioxid-Ampeln für Kitas an Laut Michael John, Fachbereichsleiter bei der Stadt Arnsberg, ist das Coronaschutz-Gebot zu regelmäßigem Stoßlüften in Kitas schwerlich praktikabel. „Denn kleinen Kindern kann ja nicht immer wieder in vorgefassten Zeitintervallen eine warme Jacke an- und ausgezogen werden. Deshalb haben wir uns entschieden, für städtische Kitas CO2-Ampeln anzuschaffen, die den Zeitpunkt zum Lüften anzeigen“, berichtet John, der bei der Stadt den Fachbereich Schule, Jugend und Familie verantwortet.

Gleichwohl sei es oft unumgänglich, dass Schüler beim Lüften der Schulräume in der kalten Jahreszeit zwischenzeitlich eine warme Jacke anziehen müssten. Solche Unannehmlichkeiten könne man allerdings nicht vermeiden, wenn man am Präsenzunterricht festhalten wolle.

Mit Blick auf die Turn- und Sporthallen in der Stadt Arnsberg verwies John auf folgende Hygiene- und Lüftungsregelungen, die auf Basis eines Schreibens des NRW-Schulministeriums vom 3. August 2020 zur „Wiederaufnahme eines angepassten Schulbetriebs in Corona-Zeiten“ verfasst wurden. Demnach sind maximal 30 Personen pro Halleneinheit zugelassen. Vor jeder Sportnutzung muss die Halle ausreichend durch das Öffnen sämtlicher Fenster und Türen nach außen hin gelüftet werden. Alle vorhandenen Trennvorhänge sind in diesem Prozess hochzufahren.

Zehnminütige Lüftungspause

Nach 40 Minuten Sport soll eine Pause von 10 Minuten eingelegt werden, bevor die nächste Sportnutzung für die folgenden 40 Minuten beginnt. Ziel ist es, in dieser Zeit die Aerosole in den Hallen weiter zu reduzieren. In dieser 10-minütigen Pause sollen sich alle Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte nicht in der Halle aufhalten.

Unterrichtsausfall bei Starkregen

In Hallen ohne Möglichkeit der Querlüftung muss zwischen den Sportnutzungen jeweils eine zusätzliche Pause von mindestens 45 Minuten eingelegt werden, in der alle denkbaren Fenster und Türen – ggf. auch zu Seitengebäuden - geöffnet sind und in der sich möglichst wenig Personen in der Halle auf-halten.

Bei Starkregen, Schneetreiben oder ähnlichen Ereignissen, bei denen durch die geöffneten Fenster Feuchtigkeit in die Hallen eindringt, die zu Gebäudeschäden führen könnte, ist der Unterricht abzubrechen. Fenster und Türen sind zum Schutz des Gebäudes zu schließen und die Halle ist zu verlassen.

Die Lüftungsregelungen gelten auch für die Zugangsbereiche. Vermieden werden sollte die Bildung von wartenden Gruppen. Die „Einbahnstraßen“-Regelung ist zu beachten. Steht nur ein zentraler Zugang zur Verfügung, ist eine zeitliche Staffelung der Nutzergruppen so vorzunehmen, dass Begegnungen vermieden werden können. Die Abstandsregeln sind einzuhalten, das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes ist obligatorisch.

Gruppenweise in Umkleidekabine

Die Lüftungsregelungen gelten - soweit möglich - auch für die Umkleidebereiche.. Grundsätzlich sind Umkleidebereiche ähnlich wie Klassenzimmer einzuschätzen. Daher gelten dort die entsprechenden Regelungen. Da die Lüftung in Umkleidebereichen bisweilen nur etwas eingeschränkt möglich ist, wird empfohlen, die Belegung zu reduzieren, indem die Klassen bzw. AGs in Gruppen aufgeteilt werden, die getrennt die Umkleidebereiche aufsuchen. Anders als in Klassenräumen sind in den Umkleidebereichen die Abstandsregeln einzuhalten. Auch hier ist das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes obligatorisch.

Nur jede zweite Dusche nutzen

Die Nutzung der Duschen ist unter Einhaltung des Mindestabstandes möglich. Es ist nur jede zweite Dusche zu nutzen. Die Toiletten dürfen nur einzeln betreten und genutzt werden. Die Abstandsregeln sind einzuhalten; das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes ist obligatorisch.

Desinfektions-Regeln

Zwar werden die Turn- und Sporthallen regelmäßig gereinigt, jedoch sind nach Beendigung einer Lerneinheit die Kontaktflächen durch eine Lehrkraft oder ein von der Schule benannte Person zu desinfizieren.

Abschließend gilt es, weiterhin die Vorgaben der jeweils gültigen Corona-Schutzverordnung zu beachten. Ein gründliches Händewaschen oder eine wirksame Handdesinfektion vor und nach der Sportnutzung sind zusätzlich für jeden zwingend erforderlich..