Stadt Arnsberg will 150 Dienstleistungen digital anbieten

Zum Neujahrsempfang der Neheimer Vereine am Sonntag kamen weit über 100 Gäste, genau richtig gewählt war der Ort, „Büenfeld´s Restaurant“ im Siedlerheim auf Bergheim. Die Siedlergemeinschaft hatte sich als Ausrichter des jährlichen Empfangs schon vor zwei Jahren beworben und machte ihre Sache gut. Bei Häppchen und Getränken gab es einen regen Austausch über die Entwicklungen und Strömungen, die auf politischer und gesellschaftlicher Ebene den Stadtteil Neheim bewegen und die ganze Stadt Arnsberg interessieren.

Landschaft „in einem fürchterlichen Wandel“

Gastgeber Heinz Spitthoff, erster Vorsitzender der Siedlergemeinschaft Bergheim, konnte mit Peter Kleine den Vorsitzenden des Heimatbundes Neheim, sowie Bürgermeister Ralf Paul Bittner auf Bergheim begrüßen.„Die Landschaft befindet sich in einem fürchterlichen Wandel“, so Kleine. Noch vor einem Jahr habe man sich nicht solche Sorgen um den Wald machen müssen. Diese und andere Herausforderungen gelte es von den Vereinen der Stadt in den Mittelpunkt zu rücken. In Anlehnung an die Aussage einer deutschen Historikerin, Hannah Ahrendt, machte Kleine den Anwesenden aus Vereinen und Initiativen jedoch Mut. „Wir brauchen Vorstellungskraft – und den Anspruch, gestalten zu wollen“, so Kleine. Tagtäglich werde dieses in den Vereinen der Stadt gelebt. Ohne Vereine, so Kleine weiter, fehle der Stadtgesellschaft ein gutes Stück Zusammenhalt. Dabei hätten es die Vereine nicht immer leicht und müssten schwierige Themen der Gesellschaft auch zu ihren machen. „Wir müssen uns dabei immer wieder neu erfinden“, so Kleine. Den Vertretern anwesender Vereine empfahl er einen engeren Austausch, wie er mit dem Masterplan Sport derzeit auch von den Sportvereinen der Stadt vorgelebt werde. „Wenn Vereine leben, gelingt auch Stadt, das sollte ein Ansporn für den Bürgermeister sein“, meint Peter Kleine.

Arnsberg Siedlergemeinschaft zählt 632 Mitglieder Die 1932 gegründete Siedlergemeinschaft Bergheim war am Sonntag Ausrichter des Neujahrsempfangs. Aktuell hat die Siedlergemeinschaft 632 Mitglieder, die nicht alle aus Bergheim, sondern auch aus der Nachbarschaft kommen. Bei einigen Nachwuchssorgen diskutiert die Gemeinschaft derzeit über zukünftige Ausrichtung des Sommerfestes auf Bergheim.

Bürgermeister Ralf Paul Bittner bekräftigte in seiner Ansprache, dass man sich gegenseitig Mut geben müsse, und verband das mit den besten Wünschen für ein neues Jahr. Mit Blick auf die weltweiten Entwicklungen beklagte Bittner, dass sich Europa zu viel mit sich selbst beschäftige. Es gelte viel mehr, die weltweiten Herausforderungen auch vor Ort zu lösen, obwohl es nur begrenzte Einflussmöglichkeiten auf sie gebe. Wie der Tod einer Familie aus Werl beim versehentlichem Abschuss eines Linienfluges gezeigt habe, sei der derzeit geführte Atomstreit gar nicht so weit weg.

Aufruf zur Teilnahme an der Kommunalwahl 2020

Angesichts dessen bleibe der Brexit in diesem Jahr aus seiner Sicht die falsche Entscheidung. Das Gemeinschaftsprinzip in Europa sei und bleibe wichtig, sonst wäre man nicht dort, wo man jetzt stehe. Bittner machte deutlich, dass er konkrete Auswirkungen auf heimische Unternehmen und die Stadt Arnsberg erwarte. Eindrücklich warb Bürgermeister Bittner für die Teilnahme an der Kommunalwahl in diesem Jahr. Das sei eine wichtige Einflussmöglichkeit, viele Nichtwähler seien dagegen ein großer Fehler, wenn es um die Herausforderungen für Arnsberg gehe.

Zu denen zählte Bitter vor den Gästen des Neujahrsempfangs auf Bergheim in erster Linie die Digitalisierung – aber auch Demografie und demografischen Wandel sowie Klimaschutz, Fachkräftemangel und die Suche nach Gewerbeflächen hob der Bürgermeister hervor. „Digitalisierung wird schon seit Jahren diskutiert, aber wir müssen jetzt in Arnsberg die wichtigen Voraussetzungen dafür schaffen“, so Bittner. Die Verwaltung sei bereits auf digitalem Weg und biete rund 150 digitale Dienstleistungen für Bürger an.

Die Teilnahme am Projekt „Smart City“ sei auch eine Verpflichtung zu tollen Projekten für die Bürger der Stadt. Dem Fachkräftemangel sei die Stadt im Bereich der Erzieherinnen schon mit Entfristung von Arbeitsverträgen näher gekommen. Um aber weitere Projekte in Arnsberg zu realisieren, brauche es Personal. Nicht zuletzt die Suche nach geeigneten Gewerbeflächen stelle die Stadt vor eine große Aufgabe und schwierige Entscheidungsprozesse. Zusammenarbeit und interkommunale Gewerbegebiete könnten eine Lösung für den gestiegenen Flächenbedarf sein. Trotz vieler ganz alltäglicher Verpflichtungen wie Kita-Ausbau, Schulsanierung oder der Umbau des Rathauses für 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bleibe er ein Optimist, wenn es um das Gestalten in Arnsberg im kommenden Jahr gehe.