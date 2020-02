Stadt Arnsberg verteilt in 2019 über 28.000 Euro an Vereine

Die Stadt Arnsberg hat im Jahr 2019 eine Sportförderungssumme in Höhe von 28.080 Euro an die 55 Vereine und den Stadtsportverband (1000 Euro) ausgeschüttet. Ausgezahlt wurden 9478 Euro an die Vereine für ihre Mitglieder unter 18 Jahren (1,28 Euro pro Mitglied), 5416 Euro für Aus- und Fortbildungen von Übungsleitern, 6770 Euro als Zuschüsse für vereinseigene Sportanlagen und 5416 Euro für Kooperationen mit Bildungsträgern und Maßnahmen der Integration.

SV Neptun erhält größte Summe

Die größten Summen gingen insgesamt an den SV Neptun Neheim-Hüsten (6064,26 Euro), TuS Oeventrop (3321,30 Euro), TV Neheim (3027,54 Euro), TV Arnsberg (2226,24 Euro) und dem TTV Neheim-Hüsten (1186,96 Euro).

TV Neheim hat die meisten U18-Mitglieder

Bei den Jugendlichen Mitgliedern ging der höchste Betrag an den TV Neheim (1397,32 Euro für 1092 U18-Mitglieder), für Aus- und Fortbildungen an den TuS Oeventrop (1938,09 Euro), für vereinseigene Anlagen an den TC Neheim (940 Euro) und für Kooperationen an den SV Neptun Neheim-Hüsten (4253,97 Euro).