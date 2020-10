Spreiberg: NABU verarbeitet Anregungen der Bürger

Da hat jemand seine Hausaufgaben gemacht: Nur wenige Tage nach einem Meinungsaustausch mit Anwohnern und Behördenvertretern hinter verschlossenen Türen im Hüstener Petrihaus (wir berichteten) hat die NABU-Stiftung „Nationales Naturerbe“ ihre Planung für das Naturschutzgebiet Spreiberg – auch als „Wicheler Heide“ bekannt – teils angepasst.

111 Hektar große Flächen vom Bund übernommen Das Naturschutzgebiet „Spreiberg“ erstreckt sich über eine hügelige Hochebene zwischen den Flüssen Ruhr und Röhr. Nach dem 2. Weltkrieg nutzten Alliierte und Bundeswehr das Gelände als Truppenübungsplatz. Im Oktober 2016 übernahm die NABU-Stiftung die 111 Hektar großen Flächen vom Bund. Weitere Fragen/ Faktencheck online: https://naturerbe.nabu.de/naturparadiese/nordrhein-westfalen/spreiberg/fakten.html

„Erfreulicherweise konnten wir in Hüsten gemachte Anregungen bereits mit Behörden und der Biologischen Station Hochsauerland­ abstimmen“, schreibt Inés Noll in einer Mail im Nachklang zur Veranstaltung am 1. Oktober 2020. Die am häufigsten gestellten Fragen zum Spreiberg sowie einen Faktencheck hat die mit dem Projekt betraute Mitarbeiterin der NABU-Stiftung auf der Homepage ihres Arbeitgebers zusammengefasst.

Im Folgenden einige wichtige Fragen – und die Antworten dazu:

Können Erholungsuchende auch künftig ihre Freizeit im Naturschutzgebiet verbringen?

Das Naturschutzgebiet steht unabhängig von der Pflege des Grünlandes auf den Wegen zur Naherholung zur Verfügung. Hundebesitzer, die ihre Tiere entsprechend der Schutzgebietsverordnung an der Leine führen, sowie Reiter und andere Erholungsuchende sind weiterhin herzlich willkommen.

Welche Zaunführung ist auf dem Gelände geplant?

Der Zaun für die Rinderbeweidung wird so errichtet, dass der Rundweg und die wesentlichen Zugänge von Flammberg und Müschede aus erhalten bleiben. Alle ausgewiesenen Wanderwege sind weiter nutzbar. Auch eine Querung über die Weidefläche ist über einen ausgezäunten Weg weiterhin möglich. Der Zaun wird als in der Landwirtschaft üblicher Elektrozaun mit Zaunpfählen aus Hartholz und dazwischen gespanntem Glattdraht ausgeführt. Einsatz von Stacheldraht oder Zaungittern ist nicht vorgesehen. Von den Wegen wird ein Abstand von mehreren Metern eingehalten.

Ist das Gebiet frei zugänglich?

Begehbarkeit/Befahrbarkeit des Gebietes ist im Landschaftsplan Arnsberg landesrechtlich geregelt. Danach darf das Naturschutzgebiet auf den Wegen begangen und besucht werden. Durch die Schutzgebietsverordnung ist festgelegt, dass Wiesen und Wälder abseits von Wegen nicht betreten werden dürfen. Die Einschränkung der Zugänglichkeit ist unabhängig vom jeweiligen Eigentümer der Flächen durch Ordnungsrecht geregelt.

Der Faktencheck zum Spreiberg nimmt auch konkrete Anregungen der Arnsberger Bürger/-innen auf:

Anregung: Bürger sollen Zugang zu Obstwiesen und Tümpeln des Spreibergs erhalten.

Freies Betreten der Obstwiesen und Tümpel des Gebietes ist wegen des rechtsgültigen Landschaftsplans nicht möglich. Auf Antrag kann die Untere Naturschutzbehörde jedoch zur Pflege und Ernte der Obstbäume in einem naturschutzfachlich unkritischen Zeitraum Zugang gestatten. Um für naturkundliche Führungen ein leicht erreichbares Gewässer zu schaffen, schlägt die NABU-Stiftung, in Abstimmung mit den Behörden, vor, auf der ausgezäunten, zentral gelegenen Obstwiese einen Tümpel neu anzulegen.

Anregung: Gebiet soll über längeres Wegenetz begehbar sein.

Zu den im September 2020 von Anwohnern vorgeschlagenen Wegeänderungen hat die NABU-Stiftung das Gespräch mit den Behörden und der Biologischen Station Hochsauerlandkreis gesucht und die Vorschläge gemeinsam vor Ort geprüft. Leider ist die gewünschte Anpassung des Wegenetzes aufgrund besonderer Artenvorkommen und der Schaffung beruhigter Teilareale in diesen Bereichen nicht möglich. Ein weiterer Weg, dessen Erhalt beim Austausch am 1. Oktober 2020 angeregt wurde, kann nach Rücksprache mit den Behörden hingegen erhalten werden. Er soll nur temporär zur Beweidung der gequerten Fläche gesperrt werden.