In Corona-Zeiten ist die Gewerkschaftsarbeit der IG Metall Arnsberg schwieriger geworden. Wegen der geltenden Abstands- und Hygieneregeln in den heimischen Metall- und Elektrobetrieben ist der persönliche Kontakt zwischen IGM-Funktionären und Gewerkschaftsmitgliedern bei Weitem nicht mehr in dem Ausmaß möglich wie in früheren Jahren. Im Gespräch mit unserer Zeitung erläuterte die Erste Bevollmächtigte der IG Metall Arnsberg, Carmen Schwarz, wie sich die heimische Gewerkschaft auf diese Situation einstellt.

Wegen der geltenden Abstandsregeln sind große Versammlungen von IG-Metall-Mitgliedern in Betrieben nicht mehr möglich. Was machen Sie stattdessen?

Carmen Schwarz: Ich kann das am Beispiel des Neheimer BJB-Werks erklären. Bei BJB geht es zurzeit um die Fortsetzung des Sanierungsverfahrens. Hierfür braucht die IG Metall aber ein Mandat der IGM-Mitglieder, um mit der Geschäftsleitung Verhandlungen aufzunehmen. Da eine große Versammlung der IGM-Mitglieder nicht möglich ist, hatten wir vor Kurzem für unsere Mitglieder eine digitale Zoom-Veranstaltung durchgeführt, zu der man sich über einen von uns zuvor mitgeteilten QR-Code dazu schalten konnte. Mehr als die Hälfte der von uns angeschriebenen IGM-Mitglieder nahmen dieses Info-Angebot wahr. Die Abstimmung darüber, ob wir ein Verhandlungsmandat erhalten, erfolgt allerdings auf klassischem, schriftlichen Weg - wie bei der Wahl von Betriebsräten. Die Abstimmung läuft noch. Es reicht dann die einfache Mehrheit unter den abgegebenen Stimmen, um Verhandlungen mit der Geschäftsleitung aufzunehmen.

Wie wollen Sie bei den Wahlen von Vertrauensleuten verfahren, die in diesem Jahr in Metall- und Elektrobetrieben anstehen?

Über die Betriebsräte und auch die bereits vorhandenen Vertrauensleute haben wir natürlich schon gute Kontakte in die einzelnen Abteilungen der Betriebe. Es fällt allerdings in Corona-Zeiten schwer, die Leute an der Basis persönlich zu erreichen, weil manche Kollegen wegen Kurzarbeit, Home Office oder einzuhaltenden Abstandsregeln in streng voneinander getrennten Arbeitsteams gar nicht da sind. Wir nutzen dann natürlich digitale Medien und das Telefon. Aber den persönlichen Kontakt kann das nicht ersetzen. Deshalb bin ich froh, dass wir in unserer Neheimer IGM-Geschäftsstelle dank zweier voneinander getrennter hauptamtlicher Teams weiterhin auch persönliche Beratung (neben Mail und Telefon) anbieten.

Wie hat sich die Corona-Zeit bisher auf den Mitgliederbestand der IG-Metall im Verwaltungsbezirk Arnsberg ausgewirkt?

Zurzeit zählen wir rund 11.000 Mitglieder. Dies ist ein Rückgang in einem niedrigen, einstelligen Prozentbereich, wenn man die durchschnittlichen Mitgliederbestandszahlen vergangener Jahre zugrunde legt. Wir verlieren Mitglieder insbesondere durch Sterbefälle. Gründe für ein Ausscheiden aus der Gewerkschaft sind manchmal auch finanzielle Bedenken, sich den Mitgliedsbeitrag nicht mehr leisten zu können. In der Corona-Zeit stehen wir jetzt vor dem Problem, Mitgliederverluste durch Neuaufnahmen zu kompensieren. Werbung für Gewerkschaftsarbeit fällt in Corona-Zeiten schwer, wenn oftmals der persönliche Kontakt zu den Kollegen in den Betrieben fehlt. Aber es gilt: Wir müssen jetzt mit Abstand zusammenhalten. Dies gilt natürlich auch für die Erzielung eines guten Ergebnisses bei den neuen Tarifverhandlungen, die am 16. Dezember beginnen.

In der Öffentlichkeit wird kaum über mögliche Lohnsteuernachzahlungen gesprochen, nachdem Kurzarbeitergeld gezahlt worden ist. Macht Ihnen das Sorge?

Ja, das bereitet mir Sorge. Denn vielen Kollegen in den Betrieben ist nicht bewusst, dass das Kurzarbeitergeld zwar steuerfrei ausgezahlt wird, aber später Lohnsteuernachforderungen des Finanzamtes kommen könnten. Eine Rücklage für eine mögliche Steuernachzahlung wäre daher empfehlenswert. Gleichwohl weiß ich natürlich auch, dass Rücklagenbildung für Bezieher von Kurzarbeitergeld schwierig ist.