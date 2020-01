In den Städten Arnsberg und Sundern gab beim Jahreswechsel 2019/20 weniger Polizeieinsätze als beim Jahreswechsel 2018/19.

Silvester: Weniger Polizeieinsätze in Arnsberg und Sundern

Arnsberg/Sundern. In der Silvesternacht 2019/2020 gab es für die Polizei in den Städten Arnsberg und Sundern weniger Einsätze als in der Silvesternacht 2018/19. Von den insgesamt 68 Polizei-Einsätzen im HSK entfielen 32 auf die Stadt Arnsberg und sechs auf Sundern. Beim Jahreswechsel 2018/19 gab es noch 41 Einsätze in der Stadt Arnsberg und acht in Sundern bei insgesamt 86 Einsätzen im HSK. Zu schwerkriminellen Handlungen kam es in der vergangenen Silvesternacht in Arnsberg und Sundern nicht.

Beim Jahreswechsel 2019/20 gab es in Brilon 11 Einsätze, in Marsberg 4, in Winterberg 8, in Meschede 5 und in Schmallenberg zwei Einsätze. Die Anzahl der Einsätze mit Bezug zu den Silvesterfeierlichkeiten lag bei 29. Dabei musste die Polizei in 23 Fällen Maßnahmen gegen die Verursacher treffen.

Konkret mussten vier Platzverweise erteilt werden und sieben Personen wurden zur Verhinderung weiterer Straf-/Ordnungswidrigkeiten vorübergehend in Gewahrsam genommen. Es wurden drei Strafanzeigen bzgl. Sachbeschädigungen, acht Anzeigen wegen Körperverletzungsdelikten und eine Anzeige wegen einer Beleidigung auf sexueller Basis aufgenommen.

Insgesamt wurden Feuerwehr und Polizei zu neun Bränden alarmiert, bei denen in vier Fällen brennende Mülltonnen (davon eine an der Hüstener Eichendorffstraße) abgelöscht werden mussten. In Voßwinkel musste eine brennende Hecke und in Arnsberg eine unkontrolliert brennende Feuerwerksbatterie gelöscht werden.