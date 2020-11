Eineinhalb Meter Abstand, neue Hochleistungspartikelfilter, private Anbieter für Schülertransport in der Warteschleife – das Thema „Bus“ bleibt während der Coronakrise ein Dauerbrenner: Wir haben einige lokale Akteure des Öffentlichen Personen-Nahverkehrs (ÖPNV) zu neuesten Entwicklungen befragt:

Die am Montag auf Bundesebene öffentlich geäußerte Überlegung , in Bussen einen Mindestabstand von 1,50 Meter vorzuschreiben, sei noch nicht näher konkretisiert, stellt die Stadt Arnsberg auf Anfrage fest – und erklärt dazu: „Bei dem derzeitigen Schüleraufkommen wäre dies aus Kapazitätsgründen nur mit gleichzeitigen organisatorischen Veränderungen im täglichen Schulablauf – z.B. regelmäßiger Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht, versetzter Unterrichtsbeginn – machbar.“

Verstärkerfahrten Derzeit besteht die Möglichkeit, bei festgestelltem Bedarf für zusätzliche sogenannte „Verstärkerfahrten“ bzw. Einsatzwagenfahrten im ÖPNV eine Landesförderung zu beantragen. Es ist davon auszugehen, dass eine Förderung bis längstens Dezember 2020 gewährt werden kann. Danach wären zusätzliche Busse bzw. Fahrten ausschließlich von der jeweiligen Kommune zu finanzieren. Die Stadt Arnsberg hat von dem Programm bereits Gebrauch gemacht, so dass bei vier Linien zusätzliche Busse zu verschiedenen Zeiten im Einsatz sind. Die Ansteckungsgefahr in öffentlichen Nahverkehrsmitteln sei äußerst gering, betonen Fachleute – auch aktuelle Zahlen belegen diese These. Weitere Info dazu gibt es auf der Website der Initiative Deutschland mobil https://www.besserweiter.de/wissenschaftsticker-bus-und-bahn

Der Einsatz zusätzlicher Busse ist, wie berichtet, bereits umgesetzt: Derzeit werden auf vier Linien im Stadtgebiet „Verstärkerbusse“ eingesetzt, für die eine Landesförderung beantragt ist (siehe Infobox). Einige private Firmen sind bereits als Subunternehmer für die heimischen Verkehrsträger Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH (RLG) und DB Westfalenbus tätig – ein weiteres Unternehmen ist in der Warteschleife, dazu die Stadtverwaltung:

„Seitens eines privaten Unternehmens wurde kürzlich ein Angebot für die Übernahme zusätzlicher Fahrten gemacht. Nach Ortsbesichtigung durch Schulverwaltung und lokale Politik wurde in Absprache mit dem Verkehrsträger eine andere Lösung gefunden, die zum einen keine Mehrkosten verursacht und zum anderen die Finanzierung auch über Dezember 2020 sicherstellt.“ Die Stadt werde aber, sofern weiterer Bedarf besteht, auf das Angebot zurückkommen.

Schutzmaßnahmen bei der RLG

Wohl auch, weil die RLG schon signalisiert hat, ihre Kapazitäten aktuell ausgeschöpft zu haben: So lange der komplette schulische Regelbetrieb aufrechterhalten wird und Unterrichtszeiten wie gehabt beibehalten werden, müssten auch zukünftig zahlreiche Fahrten unter Inanspruchnahme von Stehplätzen erfolgen, so das Unternehmen. Außerdem sei die Anzahl der zur Verfügung stehenden Fahrzeuge/Fahrer auf absehbare Zeit begrenzt.

So viel also auch zum Thema Mindestabstand im Bus… Doch es gibt weitere Möglichkeiten, für mehr Corona-Sicherheit zu sorgen:

Hochleistungspartikelfilter

Als erster deutscher Verkehrsbetrieb im Stadtbusbereich hat „Padersprinter“ (Paderborn) Hochleistungspartikelfilter in seine Busse eingebaut, auch die Stadt Bielefeld plant eine solche Schutzmaßnahme. Spezialfilter will die Ruhr-Lippe nicht installieren, ist aber sicher, mit den vorhandenen Filteranlagen gut unterwegs zu sein: Verhinderung von Virenübertragung durch Aerosole in geschlossenen Räumen stehe im Zentrum des Infektionsschutzes, betont der regionale Nahverkehrsanbieter – und führt dabei die „besonders leistungsstarken Klimaanlagen“ in seinen Bussen ins Feld. Alle zwei bis drei Minuten werde bei einer Leistung von 32 KW die gesamte Luftmenge im Bus ausgetauscht. Diese hohe Umwälzrate sorge für gute Durchlüftung. Darüber hinaus entfeuchte die Klimaanlage die Luft deutlich, in größeren Tröpfchen gebundene Viren könnten auf diese Weise durch die Trocknung abgeschieden werden.

Um das Risiko einer möglichen Schmierinfektion so gering wie möglich zu halten, reinigt die RLG ihre Fahrzeuge außerdem zweimal täglich. Zusätzlich werden der Fahrerarbeitsplatz sowie Haltegriffe und Schlaufen täglich desinfiziert.