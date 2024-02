Session ade: Jecker Besuch in der WP-Redaktion Arnsberg

Neheim Traditionell kommt die KG Blau-Weiß Neheim am letzten närrischen Tag der Session bei den Redakteuren vorbei. Mit Riesendank im Gepäck.

Mit großem Dank im Gepäck war der jecke Besuch ausgestattet, der am frühen Dienstagabend die Redaktion an der Hauptstraße in Neheim besuchte: Die KG Blau-Weiß Neheim schaute am letzten Tag der karnevalistischen Session vorbei - und verteilte die letzten Orden. Sie gingen an Redaktionsleiter Martin Haselhorst, seine Stellvertreterin Gökcen Stenzel und Eric Claaßen als einzigem Redakteur mit „echt“ rheinischen Wurzeln.

Jecker Besuch in der Redaktion: Martin Haselhorst erhält die Plakette von Kinderprinzessin Pialotta I. Foto: Thora Meißner

Der Dank galt der Redaktion für die Berichterstattung über die Session und die jecken Veranstaltungen im allgemeinen und natürlich über die Neheimer im besonderen. Man habe sich über die gute Präsenz in der WP sehr gefreut, sagte Präsident André Schumann, und auch der Prinz Ralf Hoffmann fand lobende Worte: „Ich habe oft gehört: Du bist ja schon wieder in der Zeitung...“ Die Redaktion gab den Dank zurück - und fragte die Jecken nach ihrer extrem kurzen Session. Die habe man trotz allem genossen, antwortete Schriftführerin Nicole Welke.

Jecker Besuch in der Redaktion zum Ende der Session Foto: Thora Meißner

Am Abend ging es dann zum Treffen mit dem Bachus, dessen Verbrennung am Aschermittwoch bekanntlich bevorsteht.

