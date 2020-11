Polizeibericht Sechs Autos an der Trift in Neheim zerkratzt

Neheim. Von bisher unbekannten Tätern wurden an der Straße „Trift“ in Neheim sechs Fahrzeuge zerkratzt.

In der Straße Trift wurden sechs Fahrzeuge zerkratzt. Laut Polizei liegt der Tatzeitraum zwischen Freitagabend und Samstagmorgen. Täterhinweise gibt es bisher nicht. Die Polizeiwache in Hüsten bittet um Hinweise unter Telefon 02932 / 90 200.

Versuchter Einbruch an der Langen Wende

Ferner teilte die Polizei mit: In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchten bisher unbekannte Täter in ein Geschäft an der Straße „Lange Wende“ in Neheim einzubrechen. Sie scheiterten an einer Tür. Auch hier bittet die Polizei um Hinweise unter Telefon 02932 / 90 200.