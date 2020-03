Es war ein schwarzer Tag für den kleinen Ort, der 8. März 1945. Der Arbeitskreis für Dorfgeschichte und -entwicklung Niedereimer e.V. lädt deshalb für den heutigen Montag zum Totengedenken für die Bombenopfer von 1945 ein.

Um 18 Uhr findet in der St.-Stephanus-Kirche in Niedereimer ein Gedenkgottesdienst statt. Anschließend gedenkt man aller Kriegstoten und Vermissten aus Niedereimer am Ehrenmal. Dazu sind neben der Bevölkerung auch die Gruppierungen des Dorfes mit Fahnenabordnungen und Fackelträgern sowie die politischen Vertreter eingeladen. Mit dem 9. März 1945 bringt man in Niedereimer schreckliche Ereignisse in Verbindung: An jenem Tag fanden auf einen Schlag 21 Menschen im Ort Niedereimer den Tod. Doch wissen heute nur noch wenige alteingesessene und geschichtsinteressierte Niniviten, was es damit auf sich hat.

Am Nachmittag des 9. März 1945 wird durch die Alliierte Luftwaffe ein Angriff geflogen. In den ehemaligen Gebäuden der Ziegelei, an der heutigen Dieselstraße, stehen Fahrzeuge im sogenannten „Heereskraftfahrpark“ unter. Hier sammelte die Deutsche Wehrmacht kurz vor Kriegsende noch Automobile zum Transport von Soldaten. Mit dort untergebracht waren auch die zusammengezogenen Landser. Sie sollten von hier aus zu ihren neuen Einsatzorten transportiert werden.

Ab 17.10 Uhr kommt das Unheil

Um etwa 17 Uhr nahm das Schicksal seinen Lauf: Die Bombenschächte der Flugzeuge öffneten sich und kurz darauf fielen etwa 80 Sprengbomben auf dieses Gelände nieder. Gegen 17.10 Uhr erfolgten die flächendeckenden Einschläge, die den Tod brachten.

Das in der Nähe stehende Haus von Anton Kaiser, an der heutigen Niedereimerstraße, erhielt zwei Volltreffer. Alleine in diesem Haus fanden 18 Menschen den Tod. Die meisten der Opfer waren entweder noch Kinder oder Jugendliche bzw. junge Soldaten. Noch tags zuvor hatte man das Haus, weil es als besonders sicher galt und von den Familien der umliegenden Häuser gern als Schutzraum aufgesucht wurde, noch besonders abgestützt.

Doch auch diese Abstützung konnte den todbringenden Bomben nicht standhalten. Die Menschen wurden unter den Stein- und Geröllmassen begraben. Nur ein junges Mädchen konnte aus den Trümmern des Hauses schwer verletzt gerettet werden. Des Weiteren starben zwei Menschen auf dem Gelände der ehemaligen Ziegelei.

Ein weiteres Haus - das der Familie Bienstein an der heutigen Sauerlandstraße - wurde durch die Bomben selbst zwar nicht getroffen, stürzte aber dennoch durch die Wucht der Bomben-Detonationen ein. Aus diesem Haus erlag einen Tag später ein älterer Mann im Arnsberger Krankenhaus seinen Verletzungen. Die anderen Bewohner und Schutzsuchenden konnten sich retten.

Leichen in Volksschule aufgebahrt

Nach der Bergung der Leichen aus den Häusern wurden diese in der damaligen Volksschule aufgebahrt. Vier Tage später fand die Beisetzung der Verstorbenen auf dem Friedhof in Niedereimer statt. Als wäre das Schicksal nicht schlimm genug: Während der Beerdigung gab es wiederum Fliegeralarm.

Seit diesem Tag wird jährlich eine Heilige Messe für diese Bombenopfer abgehalten. Ansonsten erinnert nur wenig an den grausamen, aber für Niedereimer gewichtigen Tag. Bei dem Gedenken an diesen Tag sollen aber selbstverständlich die übrigen Kriegs- und Ziviltoten sowie die Vermissten aus Niedereimer nicht vergessen werden. Auch für ihre Familien bedeutete es den schmerzlichen Verlust eines geliebten Menschen. „Die Grausamkeit und Sinnlosigkeit des Krieges, der von deutschem Boden ausging, hat uns gezeigt, dass wir dankbar sein müssen für den nun 75 Jahre währenden Frieden in Deutschland“, so der Arbeitskreis Dorfgeschichte.