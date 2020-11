Coronaschutz: Weihnachtsmarkt im Wildwald Voßwinkel abgesagt

Voßwinkel. Da der Andrang auf dem Weihnachtswaldmarkt im Wildwald Voßwinkel zu groß geworden wäre, wurde der Markt jetzt abgesagt.

Der Wildwald Voßwinkel hat seinen für das 2. und 3. Adventswochenende geplanten Weihnachtswaldmarkt am Mittwoch, 25. November, aus Coronaschutzgründen absagt. Hintergrund der Entscheidung ist die stark gestiegene Nachfrage nach Eintrittskarten, nachdem praktisch alle anderen regionalen Weihnachtsmärkte abgesagt werden mussten. Kostenlose Waldspaziergänge sollen trotz der Schließung des Wildwalds auch im Dezember möglich bleiben.

Bis zuletzt haben Wildwald-Mitinhaber Franziskus von Ketteler und seine Frau Ildiko nach Möglichkeiten für den Weihnachtsmarkt gerungen. Auch wenn der Weihnachtsmarkt aufgrund der streng begrenzten Besucherzahlen und dem deutlich höheren Personalaufwand kaum kostendeckend durchführbar gewesen wäre, tat sich das Ehepaar mit der Absage schwer. Am Ende war aber allen klar gewesen,dass der Schutz der Gesundheit von Gästen und Mitarbeitern immer Priorität hat.

Vergebliches Hygienekonzept

„Wir haben fast vier Monate mit einem externen Fachmann und den Behörden an einem ausgefeilten Sicherheits– und Hygienekonzept gearbeitet, das auch den speziellen Coronaregeln für Weihnachtsmärkte optimal entspricht. Bis Dienstag waren wir deshalb auch noch guten Mutes. Doch die überwältigende Nachfrage nach Eintrittskarten gerade in der letzten drei Tagen hat uns vor Augen geführt, wie groß der Andrang werden würde. Das schien uns weder verantwortbar, noch organisatorisch machbar zu sein“, so Oberforstmeister Dr. Lars Schmidt.

Regelungen für Ticket-Erstattung

• Wer bereits ein Online-Ticket für den Weihnachtswaldmarkterworben hat, kann sich den Betrag zurückerstatten lassen, ihn spenden oder die Karte für einen Wildwaldbesuch nutzen.

• Der Wildwald muss auch im Dezember geschlossen bleiben.Der Waldbesuch soll für Familien aber weiterhin kostenlos möglich bleiben. Um eine Spende wird jedoch gebeten. Gäste ab 8 Jahren können und sollten sich am Eingang die Hände desinfizieren. Im Terrassenbereich besteht Maskenpflicht.

• Die Benutzung der Toiletten kostet für Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren 2 Euro (erhöhter Desinfektionsaufwand).

• Gäste, die trotz der Schließung kommen möchten, werden gebeten, möglichst auf die Wochentage auszuweichen.

• Der Wildwald hatte bereits im Frühjahr und auch im November auf den sonst fälligen Eintritt verzichtet, um gerade Familien während der Corona-Pandemie ausgedehnte Spaziergänge auf eigene Faust und einen Aufenthalt in der Natur zu ermöglichen. Ob dies auch ein Modell für den Monat Dezember sein könnte, steht noch unter Vorbehalt. „Solange sich die Gäste untereinander und gegenüber der Natur verantwortungsvoll verhalten, sollte es so bleiben“, meint Betriebsleiterin und Försterin Anneli Noack.