Eltern haben die Qual: Welche ist die richtige Schule für mein Kind? In diesen Tagen dreht sich in den Haushalten der Viertklässler viel um diese Frage. Die weiterführenden Schulen in Arnsberg und Sundern laden im Dezember und Januar aufgrund der Corona-Pandemie zu digitalen „Tagen der offenen Tür“, nach dem Halbjahreszeugnis sind die Anmeldetermine an den neuen Schulen. Mit der langjährigen Grundschul-Rektorin Anne Deimel aus Bergheim sprach unsere Zeitung darüber, was bei der Schulwahl zu berücksichtigen ist und welche Fallen für die Kinder lauern.

„Kinder gut beobachten“

Wie sollten sich Eltern der Entscheidung für die richtige weiterführende Schule für Ihr Kind annähern?

Anne Deimel: Eltern müssen sich für die Entscheidung Zeit nehmen. Sie sollten ihr Kind im Alltag, zum Beispiel seine Konzentrationsfähigkeit und Ausdauer beobachten und mit ihrem Kind darüber reden, was ihm wichtig ist und was Lernen für es bedeutet. Die richtige Schulwahl hängt nicht allein von den fachlichen Leistungen ab. Ein Kind muss sich als Person in einer Schule gut fühlen. Das kann es nur, wenn es sich nicht mit den neuen Lerninhalten und Anforderungen überfordert oder unterfordert fühlt. Beides behindert ein Kind in seiner Entwicklung. Deshalb sollten Eltern auf jeden Fall Beratungsgespräche in den Grundschulen in Anspruch nehmen und die Informationsangebote der weiterführenden Schulen wahrnehmen.



Wann ist eine Schule richtig für mein Kind?

Eine Schule ist die richtige Schule, wenn das Kind grundsätzlich gerne zur Schule geht und sich mit seinen Talenten, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnissen als Teil der Klassen- und Schulgemeinschaft sieht. Das beflügelt ein Kind sowohl in seiner Lern- und Leistungsentwicklung als auch in seiner Persönlichkeitsentwicklung. Wenn ein Kind sich in seiner Schul- und Unterrichtsumgebung wohl fühlt, kann es mit Freude lernen und ein starkes Selbstbewusstsein entwickeln.

In welcher Form sollte ich mein Kind bei der Entscheidungsfindung „mitnehmen“?

Die Entscheidungsfindung über die Schulwahl muss dem Kind gegenüber transparent gestaltet werden. Eltern sollten die Wünsche und Erwartungen ihres Kindes ernst nehmen und ebenso ihre eigenen Gedanken im Hinblick auf die Wahl der Schulform und der Schule erklären. Im optimalen Fall beraten sich die Eltern, die Grundschullehrkraft und das Kind gemeinsam und finden zusammen die passende Schulwahl. Eltern sind aber eindeutig in der Pflicht, die Entscheidung darüber zu treffen, an welcher Schule sie ihr Kind anmelden.



Was sind die größten Fehler, die man als Eltern bei der Schulwahl machen kann?

Eltern fühlen sich oft unter gesellschaftlichem Druck. Es scheint immer häufiger so, als sei die Schulform Gymnasium mit dem anzustrebenden Abitur das einzig denkbare Ziel, um gesellschaftlich anerkannt zu sein. Einer gefühlten Erwartungshaltung ihnen gegenüber müssen Eltern standhalten. Es geht um ihr Kind in seiner gesamten Individualität. Sie haben die Pflicht, eine Entscheidung für ihr Kind als Persönlichkeit zu treffen. Kinder müssen neben der Schule auch Kinder sein dürfen. Sie müssen Zeit haben für ihre Hobbys und ihre Freundinnen und Freunde.

Welche Rolle spielen die Grundschulzeugnisse und Empfehlungen?

Die Lehrkräfte der Grundschulen schreiben die Grundschulzeugnisse und Empfehlungen mit großer Sorgfalt. Diese Dokumente und die Gespräche mit den Lehrkräften basieren auf der Entwicklung des Kindes während der gesamten Grundschulzeit und sind wichtige Grundlagen für die Entscheidung der Eltern, an welcher Schulform sie ihr Kind anmelden. Es darf aber nicht vergessen werden, dass niemand in der Lage ist, nach der Grundschulzeit genau vorherzusagen, wie sich ein Kind in seiner weiteren Schullaufbahn entwickeln wird.



Wo finden Eltern Beratung, wenn sie sich schwertun, eine Entscheidung zu fällen?

Beratung hinsichtlich der Schulwahl finden Eltern an erster Stelle in ihrer Grundschule bei den Lehrkräften und pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die das Kind kennen. Oft hilft es Eltern auch, sich mit vertrauten Personen auszutauschen. Weiterhin können Broschüren zur Thematik als Orientierungshilfe und Informationsquelle genutzt werden. So zum Beispiel die Broschüre „Die Sekundarstufe I in Nordrhein-Westfalen“: (https://broschuerenservice.nrw.de/msb-dusseldorf/shop). In dieser finden sich Grundsätze des Bildungssystems in Nordrhein-Westfalen, Beschreibungen der Schulformen, der möglichen Schulabschlüsse und ein Link zu den Homepages von allen Schulen in NRW.



Auf welche Signale muss ich achten, wenn das Kind dann auf der neuen Schule unterwegs ist, um gegebenenfalls eine nicht optimale Schulwahl noch zu korrigieren?

Wenn ein Kind auffallende Abweichungen von seinem gewohnten Verhalten zeigt, zum Beispiel nicht mehr gerne zur Schule geht, nur noch mit Aufforderung seine schulischen Aufgaben erledigt und kaum Motivation für das Lernen aufbringt, müssen Lehrkräfte und Eltern sofort genau hinschauen, was die Ursache ist. Die Gründe für diese Art der Schulmüdigkeit und Antriebslosigkeit können unterschiedlich sein. Wenn sich beispielsweise ein Kind aufgrund der an ihn gestellten Ansprüche überfordert fühlt, benötigt es schnell Hilfe, um keine Versagensängste aufzubauen. Bei einem Kind, das sich mit dem schulischen Angebot unterfordert fühlt, besteht die Gefahr des Verlustes der Neugier und des Lerneifers.