Schulhymne sorgt am Arnsberger Laurentianum für Identität

„Freude schöner Götterfunken“? Aber doch nicht mit den Schülerinnen und Schülern von heute! Für ihr Projekt „Schulhymne“ haben sich die Macher, zu denen auch die jungen Teilnehmer vom Arnsberger Gymnasium Laurentianum gehören, etwas anderes ein­fallen lassen: die gerappte Schulhymne! Musiklehrerin Anna-Sophie Stark hat in den vergangenen Tagen wieder mit Daniel Schneider von der Rap-School NRW zusammengearbeitet und die Schüler motiviert.

Die haben dann getextet, gesungen und gedreht – und ein schickes Video daraus gemacht, das künftig im Netz und auch auf der Schul-Homepage platziert wird.

Viertägiges Projekt

Das viertägige Projekt am Gymnasium darf sich über finanzielle Förderung der Bundesanstalt für Arbeit sowie aus dem Ministerium für Kultur des Landes NRW freuen. Es ist zudem das erste im Rahmen von „ZdI“ (Zukunft durch Innovation), das als MINT-Projekt im Hochsauerlandkreis gelaufen ist. „Dabei geht es nicht nur um Kunst, sondern auch um die Technik, diese umzusetzen“, sagt Daniel Schneider von der Rap-School, der nicht zum ersten Mal Gast am Laurentianum ist. Vergangenes Jahr war es der Rap-Workshop gegen das Rauchen mit den Schülern aus den Klassen sieben, in diesem Jahr die Schaffung von Identität durch ein Schulhymne.

„Dass es so etwas hier schon mal gegeben hat, ist mir nicht bekannt“, sagt Musiklehrerin Anna-Sophie Stark. Sie hat auf freiwilliger Basis 15 Schülerinnen und Schüler bis zur Q2 für die Teilnahme an dem ungewöhnlichen Projekt gewinnen können. So wurde fleißig am Text für die Schulhymne gebastelt.

Arnsberg „Laurenz, Laurenz – wir sind das Laurenz!“ Die Zusammenarbeit zwischen dem Gymnasium und der Rap-School läuft gut – Fördermittel kann man einwerben. Der Refrain „Laurenz, Laurenz – wir sind das Laurenz!“ wurde zusammen mit dem Schulchor eingesungen, Gesang und Schauspiel

wurden getrennt aufgenommen und dann technisch zusammengefügt.

Hierbei seien vor allem die Teilnehmer am Workshop gefragt gewesen. „Wir wollen die Schule nach außen zeigen“, sagt die Musiklehrerin, „dazu müssen die Inhalte vor allem von den Schülern kommen.“ Sie sollen im Text der Hymne auch sagen, was ihnen an der Schule wichtig ist. Schließlich, so Stark, sei das Video später öffentlich im Netz zu sehen, und die Hymne soll auf dem nächsten „Musikalischen Abend“ gesungen werden.

„Wir sind das Laurenz. Think different. Be Smart!“ lautet der Einstieg in den Text, der vor allem eins betont: Weltoffenheit an der Schule, ohne Rassismus oder Mobbing. In den Strophen singen die Schüler sprichwörtlich auch ein Lob auf ihre Big Band und einige Arbeitsgruppen. Auch die Großen aus der Q2 kommen gut in der Hymne weg. „Den ganzen Text haben die Schüler selber gedichtet“, sagt Musiklehrerin Stark, die Bars – so nennt man einzelne Passagen – selber formuliert und geschrieben. Für den „Lehrer“ von der Rap-School, der auch als Musikproduzent arbeitet, ist klar – diese Hymne zeigt das Schulleben.

Das gute Gefühl

Für die Umsetzung des Videos haben sich die Teilnehmer der Schule mit Licht und Beleuchtung auseinandergesetzt, Kameraführung und zum Abschluss die Schnitttechnik etwas verstehen können. Alle Aufnahmen zum Video sind an oder in der Schule entstanden, einen halben Tag hat man sich dafür Zeit genommen. Wie sieht eine ansprechende Pose im Film aus? Oder – wie bewege ich mich richtig? Alles Fragen, die von den Schülern sehr kritisch beobachtet und diskutiert worden seien, beschreibt die Lehrerin.

Auf das gute Gefühl der Teilnehmer konnte sich Daniel Schneider verlassen. „Unser Ziel war es, den Rap mit einfachen Mitteln zu erlernen, ohne Noten- oder Instrumentenkenntnisse“, so Schneider. Einblicke für Choreografie zum Beispiel hätten sich alle schon privat aus anderen Musikvideos im Netz geholt. Hier ist Abgucken erlaubt.

Musik, Text und Video kombiniert

Das Projekt „Schulhymne“ kombiniert Musik, Text und Video und sei für die Identifikation der Schüler mit ihrem Gymnasium enorm wichtig. „Das Video soll Reichweite für unsere Schule schaffen“, beschreibt Svea aus der Klasse 7b. Und Jana aus der 9b hat eine ganz neue Motivation für den Schulbesuch kennen gelernt. „Da hat man morgens direkt Lust, zur Schule zu gehen“, sagt sie.

Sabrina aus der Q1 und Jörn aus der Q2 waren schon beim letzten Workshop mit Eifer dabei. Für die Schulhymne konnten sie nicht nur ihre Erfahrungen einbringen: „Ich habe ein großes Interesse am Beat und will etwas über die Techniken aus der professionellen Produktion lernen“, sagt Jörn. Dass sie damit Teil eines langfristig angelegten Produktes geworden sind, freut alle.

Denn, so sagt Daniel Schneider von der Rap-School NRW, die Schulhymne für das Gymnasium Lauren­tianum soll über Jahre wirken und dabei etwas „bewirken“.