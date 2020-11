Polizei Schüsse am alten Neheimer Schlachthof

Neheim. Schüsse am alten Neheimer Schlachtof: Der Fall konnte dank einer sofortigen Zeugenmeldung an die Polizei schnell geklärt werden.

Schüsse am Schlachthofweg in Neheim: Daraufhin alarmierten Zeugen am Samstag gegen 17 Uhr die Polizei. Aus einem BMW waren mehrere Schüsse abgeben worden. Im Rahmen der direkt eingeleiteten Fahndung konnte der gesuchte Wagen noch auf der Werler Straße angehalten und kontrolliert werden. Im Fahrzeug befanden sich drei Männer.

Munition gefunden

Bei der Durchsuchung fanden die Beamten im Handschuhfach eine geladene Schreckschusspistole sowie Munition. Nach ersten Erkenntnissen hatte der 18-jährige Beifahrer aus dem Auto in die Luft geschossen. Der junge Mann ist nicht im Besitz eines Waffenscheins.

Strafverfahren eingeleitet

Die Polizei stellte die Waffe und die Munition sicher und leitete ein Strafverfahren gegen den Arnsberger ein.