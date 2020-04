Schüler aus Arnsberg klagt gegen Rückkehr der Viertklässler

Ein leerer Klassenraum in einer Schule.

Arnsberg. Ein Schüler aus Arnsberg hat Klage gegen die geplante Rückkehr der Viertklässler in die Grundschulen ab frühestens 7. Mai eingereicht.

Ein Junge aus Arnsberg hat eine Klage gegen die geplante Rückkehr der Viertklässler in die Grundschulen ab frühestens 7. Mai eingereicht. Der Junge ist selbst einer der Viertklässler, die bald als Erste in die Klassenräume zurückkehren sollen.

In dem Eilantrag beim Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münster argumentiert er, es liege eine Ungleichbehandlung vor, wenn nur die Viertklässler zurück in die Schulen geholt würden, erklärt OVG-Sprecherin Dr. Gudrun Dahme. Dadurch sei das Infektionsrisiko für die Schüler und ihre Familien höher als das der Schüler, die weiter von zuhause aus lernen. Der Schüler klagt selbst, wird dabei aber durch seine Eltern und eine Anwaltskanzlei vertreten.

Ein zweiter Eilantrag ist nach Informationen der Deutschen Presseagentur (dpa) von einer Schülerin aus Gladbeck eingereicht worden. Mit einer Entscheidung ist laut OVG-Sprecherin Dahme nicht in dieser Woche zu rechnen. Zunächst wird das Land Nordrhein-Westfalen als Beklagte Gelegenheit zur Stellungnahme bekommen, dann soll der Senat eine Entscheidung fällen. Eine Verhandlung gibt es im Eilverfahren nicht.