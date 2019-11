Schornsteinfeger verlegt Ofenstudio nach Hachen

Hachen. Aus der Ferne per Smartphone den Kaminofen zuhause anzünden: Eric Henke aus Hachen erklärt, was in der Branche Trend ist.

Die Winterzeit bedeutet Hochsaison für Eric Henke: In seinem Ofenstudio ist die Nachfrage dann besonders hoch. „Sobald es kalt wird, bekommen wir viele Anfragen und die Kunden möchten dann natürlich gerne, dass das Feuer in ihrem neuen Kaminofen zu Weihnachten brennt“, sagt der gelernte Schornsteinfeger.

Seit 2007 betreibt er sein eigenes Ofenstudio und ist damit nun aus Sundern in seinen Heimatort Hachen umgezogen. An der Hachener Straße 80 hat er eine neue Ausstellung eröffnet. Dazu hat er die Immobilie erworben, die zuvor ein Jahr lang leer stand.

Das Ofenstudio Henke ist jetzt an der Hachener Straße 80 zu finden. Foto: Katrin Clemens

Von dem Standortwechsel aus der Sunderner Röhre an die Hachener Ortsdurchfahrt verspricht sich Ofenbauer Henke vor allem eine bessere Sichtbarkeit und mehr Kundenfrequenz. Seine Kunden kommen auch aus dem weiteren Umkreis und nehmen im Schnitt eine halbe Stunde Anfahrtszeit in Kauf, zum Beispiel aus Plettenberg oder Wickede.

Digitale Gerätesteuerung

Die Technik bei Kaminöfen hat sich in den vergangenen Jahren immer stärker gewandelt. Als Henke vor zwölf Jahren sein Geschäft eröffnete, landeten in den meisten Öfen noch Holzscheite.

Mittlerweile verkauft Henke viele Pelletöfen oder auch Kombinationen aus beidem. Die Vorteile moderner Pelletöfen: Sie zünden von selbst, es fällt weniger Asche an und dadurch, dass kein Holz nachgelegt werden muss, entweicht auch kein Rauch ins Zimmer.

Sundern Bekanntes Gebäude mitten in Hachen Das Haus an der Hachener Straße 80 hat eine lange Geschichte. Begonnen hat alles 1904, als Josef Feldmann dort eine Huf- und Wagenschmiede betrieb. Diese übergab er 1930 an seinen Sohn Josef. 1938 wurde ein Eisenwarenhandel angegliedert, in dem neben Eisenartikeln auch Waren für die Landwirtschaft verkauft wurden. 1956 wurde umstrukturiert und zusätzlich neben Eisenwaren auch Glas, Porzellan, Spielwaren und Geschenkartikel verkauft. Legendär für viele Hachener die eigene Radabteilung im rechten Ladenteil, wo vor vielen Jahren Stefanie Kaiser ihre Werbedruck-Unternehmen eröffnet hat. Im Jahre 1997 schloss Gertrud Feldmann, nach vormaligen Angebotsreduzierungen, nach 40 Jahren das Ladenlokal. Direkt im Anschluss übernahm Peter Maehler das Lokal und richtete dort seine Massagepraxis ein. Im Jahre 2017 zog er in den Neubau an der Brechting-Straße, wo Tochter Nina die Praxis übernahm. Nun hat Eric Henke das Haus an der Hachener Straße 80 gekauft und sein neues Ofenstudio dort eingerichtet, auch eine Rückkehr zum Stahl der einstigen Hufschmiede.

Zudem lassen sich moderne Geräte per Smartphone oder auf einem Touch-Display am Gerät selbst steuern – Temperatur und Uhrzeit können so vorprogrammiert werden. Und wer möchte, kann das Feuer im heimischen Wohnzimmer schon zünden, wenn er noch unterwegs ist.

Besondere Strahlungswärme

Ob klassischer Holzofen oder moderne Pelletanlage, die besondere Form der Wärme ist bei den Kunden gefragt. „Es gibt unterschiedliche Beweggründe. Einige Kunden wollen komplett mit Holz heizen, weil sie hier im Sauerland guten Zugriff darauf haben und vielleicht sogar selbst Waldbesitzer sind“, sagt Henke. „Vielen kommt es aber auch auf das Ambiente an. Sie wollen das Feuer sehen und die Wärme spüren, die ein Kaminofen ausstrahlt.“

Denn die sei eine andere Form der Wärme als diejenige, die ein Heizkörper ausstrahlt. Nicht umsonst suchten sich auch vierbeinige Mitbewohner gerne einen Platz am Ofen.

Rauchmelder zur Sicherheit

Als Service bietet Henke auch Montage, Reinigung und Wartung der Geräte an. Im Idealfall werden Öfen in Räumen installiert, in denen ein direkter Anschluss an den Kamin möglich ist. Es gibt aber auch Lösungen für andere Fälle.

Nach der Installation muss jeder Ofen vom zuständigen Bezirksschornsteinfeger abgenommen werden, bevor er in Betrieb gehen darf. Einen Rat hat Henke aber für alle Hausbesitzer: „Rauch- und CO-Melder sollten in jedem Haushalt vorhanden sein, egal wie dort geheizt wird.“