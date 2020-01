Neheim. Der in Neheim ansässigen Ruth-Cohn-Schule wird am Montag, 3. Februar 2020, in Berlin die „Auszeichnung als Verbraucherschule in Gold“ verliehen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ruth-Cohn-Schule wird als Verbraucherschule ausgezeichnet

„Berlin, Berlin, sie fahren nach Berlin!“ In der Bundeshauptstadt wird der in Neheim ansässigen Ruth-Cohn-Schule am Montag, 3. Februar 2020, die „Auszeichnung als Verbraucherschule für 2019 bis 2021“ verliehen – und zwar in Gold.

Die nächste bedeutsame Ehrung für die Lerneinrichtung in Trägerschaft des Hochsauerlandkreises. Nun ist man an der „Förderschule für emotionale und soziale Entwicklung“ – so die „amtliche“ Bezeichnung – mit Preisen und Auszeichnungen bereits sehr gut bestückt, doch dieses „Gold“ dürfte in der „Urkunden-Sammlung“ (siehe auch Foto im Infokasten) einen Ehrenplatz erhalten. Außerdem ist die Verleihung ein Indiz dafür, dass alltagstaugliche Lerninhalte im Gebäude an der Apothekerstraße nachhaltig und langfristig vermittelt werden:

Schon 2018 hat man dort „Gold“ für besondere Bemühungen um Verbraucherbildung erhalten – für die Jahre 2017 bis 2019. Nun geht es also quasi in die Verlängerung.

Als eine von nur etwa 50 Schulen deutschlandweit wird die Ruth-Cohn-Schule erneut als „Verbraucherschule“ geehrt – vom „Bundesverband Verbraucherzentrale“.

Die Auszeichnung in Gold verliehen bekommen in diesem ohnehin handverlesenen Kreis nur eine Hand voll Lerneinrichtungen. Wie exklusiv der Preis ist, dokumentiert auch, wer ihn überreicht: Christine Lambrecht, Bundesjustizministerin und für den Verbraucherschutz als Schirmherrin aktiv, wird persönlich anwesend sein.

Wofür die Neheimer belohnt werden? Als Förderschule möchte die Ruth-Cohn-Schule ihren Schüler/-innen Alltagskompetenzen vermitteln. Themen der Verbraucherbildung gehören dazu und sind im Schulprogramm verankert – nicht nur als „graue Theorie“, sondern auch als praktische Erfahrung:

Als Mitarbeiter in einer Schülerfirma übernehmen die Jugendlichen z.B. die Finanzverwaltung, stärken so ihre Finanzkompetenz und ihr Wirtschaftsverständnis. Je nach Schwerpunkt der Schülerfirma setzen sie sich zudem mit unterschiedlichen Themen auseinander. Nachhaltigkeit ist etwa das Ziel der Schülerfirma „happy bags“, die Jutebeutel aus ökologischer Herkunft gestaltet und verkauft (wir berichteten). So werden Konsum- und Alltagskompetenzen der Schüler gestärkt.

An der Ruth-Cohn-Schule werden – mit starkem Praxisbezug – die Bereiche Ernährung und Gesundheit, Finanzen, Verbraucherrechte, Medien und Informationen sowie nachhaltiger Konsum und Globalisierung bearbeitet. Das spiegelt sich u.a. in Unterrichtsthemen wie „Die erste eigene Wohnung“ und „Handy, Nebenkosten und mehr“ wider.

Einige Lehrer und Schüler werden nach Berlin reisen, den Preis entgegennehmen, und die Möglichkeit zum Austausch mit anderen Preisträgern und Vertretern der Verbraucherzentrale nutzen.