Ruhrschule Hüsten: Müllcontainer und Papierkorb angezündet

Hüsten. Auf dem Hinterhof des ehemaligen Ruhrschule in Hüsten brannten am frühen Dienstagmorgen ein Müllcontainer sowie ein Papierkorb.

Zeugen bemerkten am frühen Dienstagmorgen, gegen 0.15 Uhr, einen Brand an der ehemaligen Ruhrschule – auf der Straße „Am Hüttengraben“. An der Kreuzung zur Heinrich-Schnettler-Straße erkannten sie noch zwei dunkel gekleidete Männer mit kurzen Haaren. Diese rannten weg.

Auf dem Hinterhof des ehemaligen Schulgebäudes brannten ein Müllcontainer sowie ein Papierkorb. Zudem wurde ein Briefkasten in Brand gesetzt. Durch die Feuerwehr konnten die Brände gelöscht werden. Durch die Hitze und den Brandrauch wurde die Gebäudefassade beschädigt. Die Polizei bittet um weitere Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern: „Wem sind gegen Mitternacht verdächtige Personen im Bereich der ehemaligen Schule aufgefallen?“

Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter in Verbindung.