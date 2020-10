Rottler übernimmt Brillengeschäft Scherzer in Soest

Die Firmengruppe Brillen-Rottler wächst weiter: Nun wurde „Scherzer Augenoptik & Hörakustik“ in Soest übernommen.

Neheim/Soest. Die in Neheim ansässige Unternehmensgruppe Brillen-Rottler hat den Soester Betrieb „Scherzer Augenoptik & Hörakustik“ übernommen.

Renate Scherzer sagt: „Unsere beiden Familien sind schon lange verbunden. Andrea Rottler hat 1984 sogar ihre Meisterprüfung bei meinem Vater abgelegt. Und mit Paul Rottler hat sich bereits die dritte Generation entschieden, Menschen in unserer Branche glücklich zu machen. Deswegen freut es mich umso mehr, dass Paul Rottler ab sofort die geschäftlichen Geschicke leitet. Ich wiederum gehe meiner großen Leidenschaft nach und konzentriere mich auf die Augenoptik mit allen Facetten.“

Der Name Scherzer für Soester Brillengeschäft bleibt

Neben Renate Scherzer als bekanntes Gesicht von Scherzer Augenoptik & Hörakustik verstärkt das gesamte Team aus der Brüderstraße 44 die Rottler-Familie. „Gemeinsam mit Rottler, die bereits zwei Fachgeschäfte für Augenoptik und Hörakustik in Soest haben, werden wir zukünftig noch besser für unsere Kundinnen und Kunden aufgestellt sein. Mehr noch: Durch die Zusammenarbeit steht eine viel größere Auswahl exklusiver Marken, modernster Mess- und Hörgerätetechnik sowie hochwertiger Markengläser von ZEISS zur Verfügung“, freut sich Renate Scherzer. Dabei ist eines klar: Der Name Scherzer bleibt in Soest erhalten.

„Wir freuen uns, dass uns Renate Scherzer ihr Vertrauen schenkt und dass wir nun gemeinsam die Kundinnen und Kunden in Soest individuell glücklich machen können“, zeigt sich ROTTLER-Geschäftsführer Paul Rottler freudig über die angehende Zusammenarbeit.

Rottler betreibt bereits mehr als 90 Fachgeschäfte

Aktuell betreibt Rottler über 90 Fachgeschäfte für Brillen, Kontaktlinsen und Hörgeräte in Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Süd-Niedersachsen. Dazu gehören drei ROTTLER-Praxen für Augenoptik und Optometrie sowie 30 Hörgeräte-Kompetenzzentren.

Rottler ist derzeit auch in der Neheimer City sehr aktiv, siehe: