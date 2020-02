Riesiges närrisches Programm der kfd Herdringen

„Ausverkauft!“ – hieß am jetzt zum Frauenkarneval in Herdringen. Die kfd konnte als Veranstalter Hunderte phantasievoll verkleideter Frauen in der Gemeinschaftshalle begrüßen, die sich über mehrstündiges Unterhaltungsprogramm im Zeichen der Liebe freuen durften.

Passend zum Valentinstag waren die Akteurinnen mit Herzen auf ihren roten Kleidern und einem als Kopfschmuck einmarschiert, zum 80er Hit „Love is in the air“. Nicht zuletzt der Nachzug von Vikar Dominic Niemiec, der als Amor mit Pfeil und Bogen die Bühne der Frauen betrat, ließ hier keine Zweifel aufkommen. Teamsprecherin Tanja Schulte bat dann den bekannten Moderator auf die Bühne bat: Dem „Chef“ der Freilichtbühne Herdringen, Thomas Lepping, fiel die Rolle zu. Als „Bobby Flitter“ in passend schrägem Outfit ließ der sich nicht zwei Mal bitten.

Bereits in bester Stimmung, ging es für die Gäste gleich mit einer rasanten Show auf der Bühne weiter. Die Tanzsterne des TV Arnsberg präsentierten in schicken Uniformen ihren Gardetanz auf der Bühne, der allen auch Flugkünste abverlangte. Nur ein kurzes Durchatmen war nach der Show erlaubt, schließlich wollte die begeisterte Halle noch eine Zugabe sehen.

Gute Wechsel

Stets im gelungenen Wechsel zwischen Tanz und Sketch folgten jetzt die kfd-Damen, die sich auf einer Zugfahrt begegneten. Während die eine in schicker Kleidung teures Make up nutzte, griff die andere im Hausfrauenkittel zu passenden Mitteln: Mehl, Margarine und Schokocreme waren der passende Ersatz. In der Kürze lag die Würze bei den Programmpunkten, und so gehörte die Tanzfläche schnell den jungen Frauen der Freilichtbühne. Ihr Showtanz leitete den nächsten Sketch ein, bei dem nur (schein-)schwangere Frauen sich vor Publikum austauschten. Unter dem Motto „Kinder für Deutschland“ versetzte sie die Erkenntnis in Erschrecken, dass sich die in der Schwangerschaft gelesenen Bücher auch auf Zahl und Geschlecht des zu erwartenden Nachwuchses auswirken. Dumm für die, die sich für „Alibaba und die 20 Räuber“ entschieden hatte.

Die jungen Frauen von der Freilichtbühne Herdringen unterhielten den kfd-Besuch in der ausverkauften Gemeinschaftshalle mit ihrem Showtanz. Foto: Frank Albrecht / WP Sundern

Entertainer Thomas Weber war derweil auch bei den Frauen in Herdringen als Unterhalter und Stimmungsmacher gefragt. In allerbester erfuhren sie dann Spannendes aus dem Zusammenleben zwischen Engelchen und Teufel: Im Ehebett auf der Bühne lagen Vikar Niemiec und sein Engel Susanne, die sich über die täglichen Herausforderungen des Lebens austauschten. Dass das Engelchen doch keine so weiße Weste hat, wie es die Farbe seiner Flügel vermuten lassen könnte, schreckte den Teufel doch etwas auf. Mit einer weiteren Choreografie durften dann die anderen Frauen von der Freilichtbühne als Panzerknacker eine Kostprobe ihres Einfallsreichtums geben überzeugten in ihren schicken Kostümen. Bis zum Abschluss mit Hitparade und Musikshow waren auch noch die Wechseljahre Thema bei den närrischen Frauen.

Die ließen sich den Auftritt der „Erdringer“ nicht entgehen, die in ihrem Musikbeitrag schon einmal Vorfreude auf das Kreisschützenfest verbreiteten, das im September gefeiert wird. Zur Musik von Thomas Weber war nach fast drei Stunden die Tanzfläche für alle zum Toben freigegeben, wovon noch reichlich Gebrauch gemacht wurde.