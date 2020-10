Jens Bomke aus der Domschänke in Warstein präsentiert sein Rezept für Reh auf zwei Arten mit Waldpilztortilla.

Zutaten für 4 Personen:

1 Rehschulter, ca. 1,0 kg

1 Rehrückenstrang ca. 350-400 g ausgelöst

800 g Röstgemüse

3 vollreife frische Tomaten oder reduzierte geschälte Tomaten aus der Dose

0,5 l kräftiger trockener Rotwein

Gewürze: 1 EL Wacholderbeeren, 1 TL Weiße Pfefferkörner, 1 Lorbeerblatt, 3 Zweige Thymian, 1 Knoblauchzwiebel

Schwarte vom Pancetta

100 g Pancetta entschwartet

100 ml roter Portwein Tawny

1 Moccalöffel Kubebenpfeffer

300 g Steinpilze

100 g Pfifferlinge

150 g weitere Waldpilze wie Maronenröhrlinge, Chanterelles, Trompetenpilze, Krause Glucke, Rötelritterlinge…

1 kl. feinwürfelig geschnittene Schalotte

etwas Thymian- und Knoblauchöl

30 g streifig geschnittene Blattpetersilie

300 g Kartoffeln, vorwiegend festkochend, geschält und 0,5 x 0,5 cm gewürfelt

3 Vollei

2 Eigelb

reduzierter Pilzsaft und 0,15 l Sahne

120 g Sellerieknolle: 3 cm große und 0,03cm dick ausgestochene Scheiben

150 g Staudensellerierauten

60 g Butter

kleiner Thymianzweig

100 g Keniabohnen blanchiert und gedrittelt

Sellerieblüte

Zubereitung (Dauer ca. 3 Std.):

I. Rehschulter klassisch schmoren, mit der Hälfte des Röstgemüses anbraten und mit der Hälfte der Gewürze in den Römertopf geben. Mit der Hälfte des Rotweins ablöschen, zugedeckt bei 150 g im Backofen schmoren. Nach der Gare ausbrechen, Sehnen, Fett, Knorpel und Knochen mit dem Schmorfond in einen kleineren Topf geben. Wenn nötig, mit Wasser auffüllen und köchelnd langsam auf ein 1/3 reduzieren. Fond durch ein Tuch passieren und kaltstellen im Kühlschrank.

II. Die 2. Hälfte des Röstgemüses (geschält) mit Butter und einem Teelöffel Öl anschwitzen. Glasiges Gemüse mit Rotwein ablöschen, fast gänzlich reduzieren, Gewürze und zerstoßene Kubenbenpfefferkörner in den erkalteten Rehfond geben. Nun fortwährend entfetten und aufsteigendes Eiweiß und Trubstoffe abseihen. Nach Gefühl den Zeitpunkt der optimalen Dichte bestimmen. Die Jus mit ein wenig Pfeilwurzstärke und etwas eiskalter Butter fertigstellen.

III. Rehrückenstrang mit Thymianöl bestreichen, in hauchdünn in Scheiben geschnittenen Pancetta einschlagen und in gefettete Alufolie fest einrollen. Bei 110 °C 8 Min. garen, erkalten lassen. In schäumender Butter-Ölmischung goldbraun braten, tranchieren und anrichten.

IV. Die Steinpilze und gemischten Pilze putzen, Steinpilze beiseite stellen, um sie später punktgenau zu schmoren.

V. Sellerie und Bohnen wie oben beschreiben vorbereiten. Diese werden ebenso kurz vor dem Anrichten geschmort – nur die Bohnen zuvor bissfest blanchieren.

VI. Waldpilztortilla: Kartoffeln roh würfeln, Stärke abwaschen, in der Pfanne farblos anschwitzen. Schalotte hinzugeben, langsam bissfest garen. Auf einem Sieb abgießen. Die Waldpilzmischung gleichmäßig würfeln – so wie die Kartoffeln, mit Thymian- und Knoblauchöl anschwitzen und würzen. Ebenfalls auf einem Sieb abgießen, den Fond aufheben, evtl. reduzieren, und mit Sahne und Eiern verrühren und abschmecken. Die Kartoffel-Pilzmasse in einer gefetteten Form oder einem Rahmen der/die mit Backtrennpapier ausgelegt ist in den 180 Grad heißen vorgeheizten Backofen (Umluft) geben. Nach 3 Minuten mit der Ei-Sahnemasse auffüllen. 10-12 Minuten backen, erkalten lassen, schneiden bzw. ausstechen und mit dem Reh und den weiteren Komponenten hübsch anrichten.

Guten Appetit!