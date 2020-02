Reale Kurzarbeit nimmt in Arnsberg und Sundern stetig zu

Ein Zeichen dafür, dass die Wirtschaft schwächelt, ist Kurzarbeit. Blickt man nur auf „nackte Zahlen“, lässt sich feststellen, dass dieses Instrument auch in Arnsberg und Sundern in den vergangenen Monaten verstärkt in den Fokus diverser Betriebe gerückt ist.

Allein im Dezember 2019 haben im Bereich der Agentur für Arbeit (AA) Meschede/Soest 20 Unternehmen Kurzarbeit angemeldet, darunter vier aus dem Stadtgebiet Arnsberg. Betroffen wären insgesamt 475 Arbeitnehmer (darunter 18 in Arnsberg Beschäftigte) – wären, wohlgemerkt, denn:

Bei der Gesamtbetrachtung gelte es zu beachten, dass sich angezeigte Kurzarbeit von realisierter Kurzarbeit drastisch unterscheidet, merkt die zuständige AA an.

Das liegt zum einen daran, dass Arbeitgeber nach der Anzeige drei Monate Zeit haben, Anträge für das Kurzarbeitergeld (KuG, siehe Infobox) einzureichen.

„Direkter zeitlicher Bezug zum Beginn der tatsächlichen Kurzarbeit besteht nicht, möglicherweise findet diese überhaupt nicht statt“, erklärt die AA. Daher seien die Anzeigen nur eingeschränkt als Indikator für potenzielle Zugänge in Kurzarbeit zu interpretieren.

Arnsberg Keine Anzeigepflicht mehr für Saison-Kurzarbeit Betriebe müssen vor Beginn von Kurzarbeit eine schriftliche Anzeige bei der zuständigen Agentur für Arbeit (Betriebssitz) erstatten; dies hat spätestens bis zum Ende des Monats zu erfolgen, für den erstmalig Leistungen bezogen werden sollen. Für Saison-Kurzarbeit gibt es keine Anzeigepflicht mehr. Anzeigen sind nur noch für konjunkturelle Kurzarbeit (§ 96 SGB III) sowie für Transferkurzarbeit

(§ 111 SGB III) abzugeben. Kurzarbeitergeld (KuG) ist eine Lohnersatzleistung, durch die Arbeitslosigkeit vermieden werden soll. Den Arbeitnehmern sollen ihre Arbeitsplätze erhalten bleiben, den Betrieben die eingearbeiteten Arbeitnehmer. Es gibt drei Arten von Kurzarbeitergeld: Kurzarbeitergeld (KuG, §96 SGB III) aus wirtschaftlichen/konjunkturellen Gründen kann gewährt werden, wenn ein vorübergehender erheblicher Arbeitsausfall mit Entgeltausfall vorliegt und persönliche/betriebliche Voraussetzungen erfüllt sind. Saison-Kurzarbeitergeld (Saison-KuG, §101 SGB III) erhalten nur Betriebe des Baugewerbes in der Schlechtwetterzeit (von Dezember bis März) – bei wirtschaftlich bedingtem Arbeitsausfall sowie aus witterungsbedingten Gründen. Transferkurzarbeitergeld (Transfer-KuG, §111 SGB III) kann zur Vermeidung von Entlassungen oder zur Verbesserung der Vermittlungschancen bei Betriebsänderungen, die einen Personalabbau nach sich ziehen,

beantragt werden.

Natürlich gibt es auch Zahlen zur realisierten Kurzarbeit, „taufrisch“ sind diese allerdings nicht:

„Daten über realisierte Kurzarbeit werden mit einer Wartezeit von fünf Monaten veröffentlicht, da hiermit eine sichere Statistik auf vollzähliger Basis mit hoher Datenqualität gewährleistet ist“, teilt die heimische Agentur mit.

Deren Pressesprecherin Carina Bauer liefert auf Anfrage eine „Statistik über realisierte Kurzarbeit“, deren letzter erfasster Monat der Juli 2019 ist. Seinerzeit gab es 35 kurzarbeitende Betriebe im HSK und im Kreis Soest, darunter zehn aus Arnsberg. Die Anzahl der Kurzarbeiter lag bei 416, darunter 183 aus Arnsberg.

Datenschutz

Wer ist vor Ort betroffen? „Eine Auskunft, welche Unternehmen gerade Kurzarbeit haben, können wir auf Grund des Datenschutzes nicht namensscharf zur Verfügung stellen“, sagt Carina Bauer. „Branchenscharf“ aber schon: Sowohl bei angezeigter als auch realisierter Kurzarbeit liege der Schwerpunkt beim „verarbeitenden Gewerbe“, so die Agentur. Diese Aussage bestätigt auch Dr. Volker Verch. Vor allem für die Automotive Industrie, aber auch für kleinere Maschinenbauer sei Kurzarbeit verstärkt ein Thema: „Einige fahren sie bereits, andere überlegen noch“, sagt der Geschäftsführer des Unternehmensverbandes Westfalen-Mitte – auch mit Blick auf den Wirtschaftsraum Arnsberg/Sundern. Die Zunahme, wenn auch derzeit noch in erträglichem Maß, sei Thema im Verband. Von einer Krise wie in den Jahren 2008/2009 sei man aber noch weit entfernt: „Panik ist unangebracht, Entwarnung aber auch nicht in Sicht“, meint Dr. Verch, der 2020 als spannendes, schwieriges Jahr bewertet – und Kurzarbeit als beschäftigungssicherndes Element. „So können frühzeitige betriebsbedingte Kündigungen vermieden werden“, stellt er fest.

Ein Aspekt, dem auch der Gesetzgeber Rechnung trägt: Die Spitzen der Großen Koalition haben erst kürzlich ein Maßnahmenbündel für Beschäftigte beschlossen (wir berichteten): Kern sind Verbesserungen bei der Kurzarbeit und Ausbau der Weiterbildungsförderung. Dafür habe die IG Metall lange gekämpft, heißt es. Derzeit kämpft die Gewerkschaft auch um Gehaltsverbesserungen – und hat den Aspekt Beschäftigungssicherung dabei offenbar verstärkt auf dem Schirm:

Moderate Tarifverhandlungen

In der laufenden Tarifrunde verhandele die IG Metall bislang eher moderat, hat Volker Verch für die Unternehmerseite festgestellt; und betont, man begrüße die Bereitschaft der Gewerkschaft, gemeinsam nach Wegen aus der Krise zu suchen. Carmen Schwarz, Erste Bevollmächtigte der heimischen IGM, war am Dienstag nicht für eine Stellungnahme zum Thema Kurzarbeit erreichbar. Die IG Metall Arnsberg hatte aber erst kürzlich erklärt, es sei festzustellen, dass heimische Betriebe derzeit vermehrt Leiharbeitern kündigen, bei Neueinstellungen zurückhaltend agieren und Investitionen akribisch abwägen.

In Zusammenarbeit mit der Arbeitsagentur kann auch die Industrie- und Handelskammer Betriebe zum Thema Kurzarbeit beraten, vor allem im Bereich Weiterbildung. „Wir werden aber nicht als Erste kontaktiert“, sagt Klaus Bourdick von der IHK Arnsberg.