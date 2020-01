Arnsberg/Winterberg. Die Straßen-Radmeisterschaften 2021 führen von Arnsberg nach Winterberg. Das gab der Bund Deutscher Radfahrer am Dienstag bekannt.

Radsport: Straßen-DM 2021 von Arnsberg nach Winterberg

Die deutschen Straßen-Radmeisterschaften finden im kommenden Jahr (26. und 27. Juni) im Sauerland statt. Das Männerrennen führt vom Start in Arnsberg bis nach Winterberg, wo die Entscheidung auf einem 15 Kilometer langen Rundkurs um den Zielort fällt. Zeitfahren und der Wettbewerb der Frauen enden ebenfalls in Winterberg, der Startort ist allerdings noch offen. Das gab der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) am Dienstag bekannt.

„Die Region Sauerland hat eine große Begeisterung für den Radsport und ist daher ein idealer Meisterschaftsort“, sagte BDR-Vizepräsident Erik Weispfennig. In Winterberg befindet sich auch das Ziel der seit 2017 durchgeführten Sauerland-Rundfahrt. (sid)