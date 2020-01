Primiz in Hüstener Petrigemeinde

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Primiz in Hüstener Petrigemeinde

Michael Stiehler hält seine erste Messe nach der Priesterweihe (Primiz) am Pfingstmontag, 1. Juni 2020, in der Hüstener Petrigemeinde.

„Ich bin für eine kurze aussagekräftige Predigt. Was man in knapp zehn Minuten nicht vermitteln kann, schafft man auch nicht in 15 Minuten oder länger“, meint Stiehler.

Zum zölibatären Priesterleben sagt Stiehler: „Ich lebe zwar alleine, aber bin niemals einsam. Es gibt so viele Menschen in der Gemeinde und soziale Kontakte. Wirklich tiefe und tragende Freundschaften sind entstanden.“

Mit Jugendlichen aus der Hüstener Petrigemeinde plant Michael Stiehler eine Reise nach Assisi im Juli 2020.