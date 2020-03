Den spanischen Jakobsweg kennt Michael Vollmer inzwischen „aus dem Effeff“ – fast sechs Jahre sind vergangen, seit er im Sommer 2014 das erste Mal seinen Fuß auf den Camino setzte, begleitet von seinem damals 13-jährigen Sohn Niclas. Weitere Familienmitglieder haben ihn seitdem auf zahlreichen Etappen und Abschnitten des Pilgerweges begleitet; das Hobby wurde zur Leidenschaft, zur Berufung – und seit ein paar Monaten auch zum Beruf, oder besser, zu einem Teilzeit-Job. Wie das geht?

„Infopoint“ heißt die Geschäftsidee, mit der Vollmer nicht nur anderen Pilgern helfen möchte, sondern hofft, irgendwann sogar seinen Lebensmittelpunkt auf die iberische Halbinsel verlagern zu können. Bis es soweit ist, hat der 49-Jährige einen Mitarbeiter angeheuert, der im Örtchen Negreira – nur einen Tagesmarsch von der Pilgermetropole Santiago de Compostela gelegen – das Tagesgeschäft wahrnimmt.

Arnsberg Info zum zweiten Buch Titel des zweiten Buches von Autor Michael Vollmer: „Stolz und Wehmut nach 900 Kilometern Jakobsweg“. Verlag: Oliver Walter Verlag, Arnsberg-Müschede; Format 210 mm x 210 mm, Einband Hardcover, zahlreiche Fotos, Preis 24,99 Euro, ISBN-Nummer 978-3-00-065174-8.

„Ein Deutscher aus Solingen, der eine Spanierin geheiratet hat und schon lange dort lebt“, berichtet Michael Vollmer über seinen Partner. Der ist immer vor Ort und spricht vier Sprachen – ideal, wenn es darum geht, Pilgern mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Und genau da setzt der „Infopoint“-Service an:

Von der Buchung der An- und Abreise über die erste Unterkunft in Santiago de Compostela bis hin zu medizinischer Versorgung im Notfall (Krankenhausaufenthalt oder Rücktransport nach Hause) oder fehlender Ausrüstung; der „Rundum-Wohlfühl-Dienst“ regelt alles. Dafür wurde eigens eine „Pilgercard“ entwickelt, die auch als Premium-Version erhältlich ist (mehr dazu: https://infopoint.help/ ).

Seit Juli 2019 bietet Michael Vollmer seinen „Infopoint“ – samt App für das Smartphone – an, die Idee kam ihm, als er selbst während einer Pilgertour erkrankte – und im nächsten Dörfchen mit Händen und Füßen um Hilfe bitten musste… Wo doch jeder Pilger auf seinem Weg sorgenfrei zu sich selbst finden soll.

„Alt werden in Spanien“

Dem Arnsberger Vollmer ist das gelungen: Alle Etappen hat er mindestens einmal bewältigt, am „Ende der Welt“ – Cap Finisterre – durfte er schon sechs Mal auf den Atlantik schauen: „Pilgern ist das, was ich am liebsten mache, mein größter Lebensinhalt“, sagt er. Keine Überraschung also, dass sein Lebenstraum „Alt werden in Spanien“ ist. Bis es soweit ist, bleibt aber die „Druckertankstelle“ an der Sunderner Straße zweites Standbein. Doch auch dort dürfen sich Pilger und „Neupilger“ gerne jederzeit informieren.

Apropos „Neupilger“: In den Herbstferien ist „MV“ erstmals auch als Reiseführer auf dem Jakobsweg unterwegs (wenn die Coronakrise es zulässt). Für eine zehnköpfige Gruppe hat er eine komplette Pilgertour geplant und organisiert; zehn Tage lang geht es dann von Santiago bis nach Finisterre.

Kennengelernt hat er seine „Kundschaft“ – übrigens zu 90 Prozent Damen – während eines Schreib-Workshops in Köln. Worüber Vollmer wohl geschrieben hat? Dreimal dürfen Sie raten: Band 2 der Pilger-Memoiren „made in Arnsberg“, ist gerade erschienen und im Buchhandel erhältlich (siehe Infobox). Der Mann kommt nicht zur Ruhe – oder doch? „Im April werde ich 50“, verrät der „Halbberufspilger“; Anlass, sich etwas Besonderes zu gönnen: Es sollte ein paar Tage nach Mallorca gehen. Auf der Baleareninsel könne man ebenfalls hervorragend pilgern, so der Arnsberger. Er muss es wissen!

Doch in Zeiten von Corona gilt: aufgeschoben ist nicht aufgehoben.