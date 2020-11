Panne in Hüsten: Zubetonierte Aufstellhülse für Christbaum

Hüsten. Aufregung am Samstagmorgen auf dem Hüstener Marktplatz: Die Aufstellhülse für den Weihnachtsbaum war zubetoniert.

Erst mit Verzögerung konnte der Hüstener Weihnachtsbaum am Samstagmorgen, 28. November, aufgestellt werden. Eine ehrenamtliche Gruppe Hüstener Bürger, die die Aufgabe in Kooperation mit dem Verkehrsvers- und Gewerbeverein Hüsten (VGH) übernimmt, staunte nicht schlecht, als auf dem Hüstener Marktplatz die Bodenhülse für den Weihnachtsbaum geöffnet wurde: Die Hülse war zubetoniert! Dies fiel erst am Samstagmorgen beim Aufstellen des Baums und Öffnen der Hülse auf.

Eine etwa zehn Zentimeter dicke Betonschicht befand sich im oberen Bereich der Aufstellhülse für den Hüstener Weihnachtsbaum. Der städtische Bereitschaftsdienst musste den Beton erst wegstemmen, bis der Baum aufgestellt werden konnte. Foto: Privat

Die Bürger und auch der Verkehrs- und Gewerbeverein Hüsten schlugen bei der Stadt Alarm, die daraufhin den Bereitschaftsdienst zum Aufstemmen der Betonschicht in Marsch setzte.

Etwa zehn Zentimeter dicke Betonschicht aufgestemmt

„Die Betonschicht war etwa zehn Zentimeter dick“, berichtet auf WP-Anfrage VGH-Geschäftsführer Rupert Schulte, der das kleine Drama mitten in Hüsten vor Ort miterlebte. Warum die Hülse zubetoniert war, blieb am Samstagmorgen ein Rätsel. „Wir wissen allerdings, dass die Hülse beschädigt war und die Stadt dies reparieren wollte. Warum nun die lange Hülse mit einer Betonschicht überzogen wurde, weiß ich nicht“, so Rupert Schulte.

Als unsere Zeitung mit Rupert Schulte am Samstagmittag telefonierte, liefen die Aufstellarbeiten für den Baum. Die Lichterketten sollen nächste Woche montiert werden.