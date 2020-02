Wegen des Sturmtiefs „Sabine“ werden in der Stadt Arnsberg am Montag, 10. Februar, einige Klassenräume leer bleiben.

Arnsberg/Sundern. In ihren Internet-Auftritten haben einige Arnsberger und Sunderner Schulen schon auf die Frage „Unterricht am Montag wegen Orkans?“ reagiert.

Orkan Sabine: SUG und Mariengymnasium am Montag geschlossen

Die Schulen in Arnsberg und Sundern reagieren bisher recht unterschiedlich auf das sich anbahnende Sturmtief „Sabine“. Während alle Schulen des Erzbistums Paderborn (also auch auch St.-Ursula-Gymnasium in Neheim sowie das Mariengymnasium in Arnsberg) am Montag, 10. Februar, geschlossen bleiben, stellt das Gymnasium Sundern und die Realschule Sundern den Eltern frei, ob sie ihr Kind zur Schule schicken.

Das Laurentianum Arnsberg sowie die Realschule Hüsten wollen am Sonntag, 9. Februar, gegen 15 Uhr auf der Schul-Homepage ihre Reaktion auf den angekündigten Orkan bekanntgeben. Am Franz-Stock-Gymnasium in Hüsten entfällt der Unterricht vollständig. Dies kann man bereits auf fsg-arnsberg.de lesen. An den Sekundarschulen in Neheim und Arnsberg fällt am Montag ebenfalls der Unterricht aus. Dies wurde auf den Schul-Homepages bekannt gegeben.

Zum Schulbesuch bei Unwetterlagen gilt laut NRW-Schulministerium grundsätzlich folgendes: „Bei extremen Wetterlagen können die Eltern morgens entscheiden, ihr Kind nicht in die Schule zu schicken. Sie werden allerdings gebeten, die Schule umgehend zu informieren, wenn das Kind zu Hause bleiben soll.