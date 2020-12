Online-Einkauf auch beim Handel vor Ort

Ein klarer Appell: Auch beim Online-Kauf von Weihnachtsgeschenken lohnt der Blick auf Angebote des heimischen Handels.

Solidarität gefragt: Wer jetzt noch Geschenke braucht, kann kurzfristig denken und mal schnell gucken, was Amazon zu bieten hat. Nur mit wenigen Klicks mehr - wenn überhaupt - ist trotz hartem Lockdown das Geld aber auch im Handel vor Ort zu lassen. Dieser wird von Corona in voller Breitseite getroffen. Wir alle können helfen: blicken wir auf Möglichkeiten, hier vor Ort online zu bestellen und abzuholen, schauen wir auf die Homepages unserer Läden und gucken, was sie uns zu bieten haben, suchen die telefonische Beratung und bestellen dort. Das mag ja etwas mehr Aufwand sein, kann aber helfen unsere Einkaufsstandorte zu retten.

