Oeventrop: Leon Jäekel und Dominik Schäfer geben Konzert

Oeventrop. Die Initiative Oeventrop macht es möglich: Am Sonntag, 8. Dezember, gibt es ein ganz besonderes musikalisches Vergnügen in der Pfarrkirche.

Immerhin, einer der beiden beteiligten Musiker ist ein waschechter Oeventroper:

Organist Leon Jaekel, dessen Elternhaus in der Kirchstraße steht, spielt am morgigen Sonntag, 8. Dezember, zusammen mit dem Trompeter Dominik Schäfer für sein Heimatdorf. Der Erlös aus dem „Adventskonzert“ soll der Initiative Oeventrop (INO) helfen, das Dorf auch weiterhin schöner zu gestalten.

„Wir spielen zum ersten Mal gemeinsam in der Oeventroper Kirche“

Besucher des Konzerts in der Pfarrkirche „Heilige Familie“ dürfen sich auf weihnachtliche Klänge mit Orgel und Trompete freuen. Der Eintritt ist frei, Beginn ist um 16 Uhr. „Wir spielen damit tatsächlich zum ersten Mal gemeinsam in der Oeventroper Kirche“, erzählt Organist Leon Jaekel.

Zusammen mit Trompeter Dominik Schäfer aus Medebach sei er derzeit in einer kleinen Konzertreihe unterwegs, die zum zweiten Advent auch in Oeventrop Station mache. Die Idee dazu wurde schon von längerer Zeit geboren. Allein einen für alle passenden Termin zu finden, sei aber schwierig gewesen, denn ihren Lebensmittelpunkt hätten die Musiker inzwischen in Münster.

Mit dem Konzert soll die Arbeit der INO unterstützt werden

Schon im Sommer hatte sich Leon Jaekel beim von INO veranstalteten „Konzert im Garten“ von der Idee einer Unterstützung begeistern lassen. Er wurde vom INO-Vorstand gefragt und habe viel Spaß mit anderen Künstlern bei der Veranstaltung gehabt. „Auch dieses Konzert dient einem guten Zweck“, so Jaekel, man könne so etwas für Oeventrop tun.

„Wir möchten den Bürgern aus Oeventrop und der ganzen Stadt hier etwas bieten, was noch nicht da war“, begründet Maria Eggenstein aus dem Vorstand der INO. Es gehe ihrem Verein ja vor allem um Kunst, Kultur und Umwelt – da passe ein Konzert sehr gut ins Bild und soll ein weiteres Highlight im Dorf sein.

Ein Potpourri aus klassischen Adventsliedern verschiedener Epochen

So sind die beiden Musiker für den kommenden Sonntag gut aufgestellt und haben ein etwa 60-minütiges Programm ohne Pause vorbereitet. Der Fokus soll auf Stücken zum Advent liegen und es wird ein Potpourri aus klassischen Adventsliedern verschiedener Epochen geben.

Besucher dürfen sich auf Schuberts „Ave Maria“ oder die „Air Suite“ von Bach freuen. Von Jeremiah Clarke kommt „Trumpet Voluntaries“ und mehr. Neben der Orgel als tragendes Instrument für das Konzert, bringt Trompeter Schäfer verschiedene Blechblasinstrumente wie die Piccolo-Trompete, das Flügelhorn oder das Kornett mit. Zur Musik wird die Kirche zudem innen stimmungsvoll beleuchtet.

INO plant einen Unterstand für den Ruhrtalradweg

Die Kirche in Oeventrop fasst rund 300 Gäste, von ihnen erhofft sich die INO nach dem Konzert eine Spende für ihre Arbeit. Neben den bereits erfolgten Maßnahmen zur Verschönerung plant die INO bereits die Errichtung für einen Unterstand am Ruhrtalradweg.