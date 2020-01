Der Vorstand geht mit Optimismus in die Zukunft.

Niedereimer. Der TuS Niedereimer hat den Vertrag mit dem ausführenden Unternehmen unterzeichnet. Die Arbeiten sollen nach zehn Wochen abgeschlossen sein.

Niedereimer: Kunstrasenbau beginnt im April

Das Wichtigste vorab: Die Arbeiten für das Kunstrasenprojekt des TuS Niedereimer starten im kommenden April und sollen bereits zehn Wochen später abgeschlossen sein. Dies wurde jetzt in der Jahreshauptversammlung des Vereins verkündet.

Wie Geschäftsführer Uwe Taubitz erläuterte, wurde der Vertrag mit Dirk Sterenborg von „Living Green“ aus Neheim über den Bau des Platzes bereits unterzeichnet.

Uwe Taubitz: „Im Nachhinein müssen wir aber dankbar sein“

Aufgrund unterschiedlicher Hürden wie Baumwurzeln im Sportplatzuntergrund und die Mikroplastik-Diskussion habe man aber den ursprünglich angestrebten Baubeginn in 2019 nicht eingehalten können.

„Im Nachhinein,“ so Taubitz, „müssen wir aber dankbar sein, dass die Baumproblematik uns so viel Zeit gekostet hat. Ansonsten hätten wir uns höchstwahrscheinlich in die Nesseln gesetzt und einen nicht mehr zulässigen Platz mit Kunststoffgranulat gebaut, der uns große Schwierigkeiten bereitet hätte!“

Die Arbeiten am Kunstrasen beginnen im April

Der Umbau soll nun im April starten und nach etwa zehn Wochen beendet sein. Der Vorstand bedankte sich beim Kunstrasenausschuss für das tolle Ergebnis dieser zwei intensiven Jahre der Vorbereitung. Über 80 Prozent der Online-Parzellen sind laut Taubitz bereits vergeben.

Robin Schüttler präsentierte einen durchweg positiven Kassenstand

Kassierer Robin Schüttler präsentierte dann einen durchweg positiven Kassenstand, der durch die verschiedenen Aktionen für das Kunstrasenprojekt eine sehr gute Grundlage für die kommenden Investitionen bilde. Bemerkenswert der Altpapiersammlung um 13 Tonnen auf nun insgesamt 92 Tonnen Altpapier, die durch Trainer, Eltern und SpielerInnen in 2019 gesammelt wurden.

Jugendteams des TuS Niedereimer in Spielgemeinschaft mit TuS Bruchhausen

In seinem Jahresbericht blickte Vorsitzender Tim Tenner noch einmal auf die Veranstaltungen in 2019 zurück. Wie Kinderkarneval am Rosenmontag, Sportwerbewoche oder das Festival „Open Arnsberg“ im August. Besonders erfreulich:

Die Trainerteams der Jugendabteilung, die im Vorfeld tagte, sind breiter aufgestellt und inzwischen seien alle Jugendteams in einer sehr gut funktionierenden Jugendspielgemeinschaft mit dem TuS Bruchhausen aktiv.

In der Dart-Abteilung wird nicht nur stur mit Pfeilen geworfen

Bei den Berichten der Fachabteilungen nutzte Marcel Blotenberg als Abteilungsleiter der im letzten Frühjahr gegründeten Dart-Abteilung die Gelegenheit, diese einmal den 81 erschienen Mitgliedern des TuS vorzustellen:

Denn montags würden ab 19 Uhr im Vereinsheim nicht nur stur Pfeile geworfen. Vielmehr würden im Rahmen des Trainingsabends verschiedene Übungen, Spiele und vor allem Tipps zum Kopfrechnen der Scores vertieft. Während bei den Erwachsenen bisher leider nur Männer am Bord stehen würden, seien bei den Jugendlichen, die um 18 Uhr trainieren, wiederum durchweg nur Mädchen vertreten.

TuS Niedereimer ist Gastgeber der ersten Arnsberger Dart-Stadtmeisterschaft

Am 1. Februar ist die Dart-Abteilung bereits Gastgeber der vom Stadtsportverband organisierten ersten Dart-Stadtmeisterschaft. Dazu, so der Wunsch Marcel Blotenbergs, erhoffe sich neben den bereits über 100 gemeldeten Spielern auch viele Zuschauer.

Jetzt zwei neue Gesichter im Vorstand

Die Jubilare des TuS Niedereimer. Foto: Privat

Zu den Vorstandswahlen: Dabei konnten - heute nicht immer selbstverständlich - nahezu alle Positionen erfolgreich besetzt werden.

Zudem konnte die große TuS-Familie mit Hans Joachim Liebig als 1. Kassierer und Christian Klute als dessen Stellvertreter sogar zwei ganz neue Gesichter in den Reihen des Vorstands begrüßen.

In den Ämtern bestätigt

Beide sind erst seit einem halben Jahr durch die Dart-Abteilung TuS-Mitglieder und haben sich in dieser Zeit schon sehr gut eingebracht. Neuer 2. Geschäftsführer ist jetzt Ingo Bolle.

In ihren Ämtern bestätigt wurden Jörg Netz (Inventarverwalter), Reinhard Schulz (Leichtathletikfachwart), Iris Bolle und Marion Erb (Gleichstellungsbeauftragte), Holger Glaremin (Oberfähnrich), Markus Sölken, Tobias Glaremin (Fähnrich), Tobias Baier, Wolfgang Becks, Klaus Simon und Siegfried Sölken, (Beisitzer).

Rosenmontag steigt wieder der große TuS-Kinderkarneval

Mit den Neuwahlen von Christian Vogt (Medienbeauftragter), Thorsten Voß (Fähnrich) Justin Barisch und Jonas Bolle (Beisitzer) und Markus Heumann(Kassenprüfer)wurde der breit aufgestellte Vorstand komplettiert. Und bereits am Nachmittag wurde Birgit Netz als 2. Vorsitzende der Jugendabteilung bestätigt.

Im Abschluss an die Wahlen vergaß Tim Tenner nicht, sich bei allen scheidenden Vorstandsmitgliedern für deren persönliches Engagement. zu bedanken.

Schon einmal vormerken: Am Rosenmontag, 24. Februar, steigt der große Kinderkarneval des TuS.